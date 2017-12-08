Директор новосибирской школы заплатит штраф за поборы с родителей учеников

В школе № 65 Кировского района города Новосибирска родителей попросили сдать деньги на содержание и ремонт школы — директор будет оштрафован на 30 тысяч рублей, узнал 8 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте прокуратуры по Новосибирской области.

В четверг, 7 декабря, состоялся суд, на котором директор новосибирской школы № 65 был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

По материалам прокуратуры, в январе 2017 года на общешкольном родительском собрании директор объявил об обязательном сборе на ремонт школы. Родители должны были сдать по 700 рублей. Для тех, у кого в школе обучается два и более ребёнка, предусматривалась «скидка» — им можно было заплатить по 500 рублей за каждого ученика.

Также в сентябре 2016 года родители сдавали по 160 рублей на «поддержание жизнеобеспечения школы и выполнения оперативных хозяйственно-экономических вопросов».

«Прокурор пришёл к выводу, что такое положение дел нарушало конституционные права учащихся образовательного учреждения и предусмотренные Федеральным законом „Об образовании в Российской Федерации“ требования о доступности и бесплатности образования», — передаёт ведомство.

В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.57 КоАП РФ («Нарушение права на получение общедоступного и бесплатного образования»). На данный момент постановление суда не вступило в силу.

Напомним, в декабре поборы с родителей на «чистый класс» признали незаконными в Новосибирске.