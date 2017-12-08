ФАНО, СО РАН и правительство НСО будут развивать треугольник Лаврентьева

Руководитель ФАНО России, председатель СО РАН и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подпишут соглашение о развитии новосибирского научного центра; предполагается, что сотрудничество будет направлено на реализацию идеи «треугольника Лаврентьева»: кадры-наука-производство, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения пресс-службы СО РАН.

Встреча руководителей трёх структур прошла в новосибирском Академгородке, по её результатам планируется подписать трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, с целью развития научного центра. В июне 2018 года будет утверждён перечень территорий, которые получат поддержку от государства, чтобы подготовить научный центр к участию в проектах правительства. Председатель СО РАН Валентин Пармон, руководитель ФАНО Михаил Котюков и врио губернатора области Андрей Травников обсудили возможности сотрудничества.

Чтобы территория получила поддержку в рамках реализации стратегии научно-технического развития РФ, она должна обладать высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры и производства.

Председатель СО РАН академик Валентин Пармон, который был избран на должность главы отделения в сентябре 2017 года, рассказал о планах и перспективах соглашения, а также о векторе развития научного центра на ближайшие годы. Главная идея — «треугольник Лаврентьева», который подразумевает тесную связь между подготовкой кадров, научными разработками и промышленным производством.

«Именно в этом направлении будет так или иначе развиваться Сибирское отделение, и иного варианта мы не видим. В настоящий момент все наши усилия сконцентрированы на том, чтобы дать и СО РАН, и, конечно, новосибирскому Академгородку новый импульс развития, здесь необходима совместная, хорошо скоординированная работа СО РАН, ФАНО и правительства Новосибирской области», — рассказал председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

Представители СО РАН говорят о том, что основным преоритетом развития станет фундаментальная наука. Эксперты утверждают, что важным шагом в этом направлении будет обновление приборно-экспериментальной базы. Кроме того, академик заверил, что никаких вырубок леса, точечных застроек и переделов территории исторической части Академгородка по инициативе СО РАН не будет.

Напомним, что в ноябре было подписано трёхстороннее соглашение между СО РАН, ФАНО и областным правительством о передаче региону федеральной земли с подстанцией Новая Академическая.