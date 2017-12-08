 

ФАНО, СО РАН и правительство НСО будут развивать треугольник Лаврентьева

 8 декабря, 15:47
подходящие темы
ФАНО, СО РАН и правительство НСО будут развивать треугольник Лаврентьева
фото с сайта sibka.ru

Руководитель ФАНО России, председатель СО РАН и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подпишут соглашение о развитии новосибирского научного центра; предполагается, что сотрудничество будет направлено на реализацию идеи «треугольника Лаврентьева»: кадры-наука-производство, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения пресс-службы СО РАН.

Встреча руководителей трёх структур прошла в новосибирском Академгородке, по её результатам планируется подписать трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, с целью развития научного центра. В июне 2018 года будет утверждён перечень территорий, которые получат поддержку от государства, чтобы подготовить научный центр к участию в проектах правительства. Председатель СО РАН Валентин Пармон, руководитель ФАНО Михаил Котюков и врио губернатора области Андрей Травников обсудили возможности сотрудничества.

Чтобы территория получила поддержку в рамках реализации стратегии научно-технического развития РФ, она должна обладать высокой концентрацией исследований, разработок, инновационной инфраструктуры и производства.

Председатель СО РАН академик Валентин Пармон, который был избран на должность главы отделения в сентябре 2017 года, рассказал о планах и перспективах соглашения, а также о векторе развития научного центра на ближайшие годы. Главная идея — «треугольник Лаврентьева», который подразумевает тесную связь между подготовкой кадров, научными разработками и промышленным производством.

«Именно в этом направлении будет так или иначе развиваться Сибирское отделение, и иного варианта мы не видим. В настоящий момент все наши усилия сконцентрированы на том, чтобы дать и СО РАН, и, конечно, новосибирскому Академгородку новый импульс развития, здесь необходима совместная, хорошо скоординированная работа СО РАН, ФАНО и правительства Новосибирской области», — рассказал председатель СО РАН академик Валентин Пармон.

Представители СО РАН говорят о том, что основным преоритетом развития станет фундаментальная наука. Эксперты утверждают, что важным шагом в этом направлении будет обновление приборно-экспериментальной базы. Кроме того, академик заверил, что никаких вырубок леса, точечных застроек и переделов территории исторической части Академгородка по инициативе СО РАН не будет.

Напомним, что в ноябре было подписано трёхстороннее соглашение между СО РАН, ФАНО и областным правительством о передаче региону федеральной земли с подстанцией Новая Академическая.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 8 декабря, 16:03 • репортаж

Вокруг одни роботы

Репортаж с пятого фестиваля «РобоСиб»: как юные робототехники стараются повлиять на будущее и какие шифры прочитали роботы на соревнованиях.

Поведенческая, экономическая, Нобелевская

 8 декабря, 11:16 • колонка
Сергей Ивлев
эксперт в области бизнес-управления
 4 декабря, 14:02 • репортаж

Перемен дождались наши сердца

Репортаж о поездке автостопом по крымским дорогам — как прижилась Россия в Крыму.
самое популярное
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 29 ноября, 10:38 • новость

Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
присоединяйтесь!
    