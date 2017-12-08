Генпрокурор Чайка назвал стоимость дюссельдорфской квартиры омского депутата

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал, что у омского чиновника конфисковали квартиру за границей стоимостью более 600 тысяч евро, узнал 8 декабря корреспондент Сиб.фм из интервью Чайки изданию «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что прокуратура потребовала конфисковать квартиру бывшего депутата омского горсовета в Германии. По информации портала Om1.ru, речь идёт о Василии Мамонтове.

В интервью, приуроченном к Международному дню борьбы с коррупцией, генпрокурор РФ Юрий Чайка упомянул омского депутата, чьё имущество было конфисковано из-за нарушения антикоррупционного закона. Он отметил, что прокуроры вправе добиваться обращения в доход государства собственности чиновников за рубежом, не подтверждённой доходами.

«Чуть больше двух недель назад судом удовлетворено исковое заявление прокурора Омска об обращении в доход государства находящихся в городе Дюссельдорфе (Германия) квартиры с машиноместом в подземном паркинге, принадлежащих бывшему депутату омского горсовета и его супруге», — цитирует издание слова Юрия Чайки.

Также генпрокурор отметил, что стоимость этой недвижимости — более 600 тысяч евро; она превышает общий доход семьи за последние три года, предшествовавшие сделке.

Напомним, в ноябре стало известно, что 23 иркутских чиновника «Россельхознадзора» скрыли от государства квартиры, машины и дачи.