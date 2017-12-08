Избитая одноклассницей школьница скончалась в больнице Красноярска

Ученица одной из красноярских школ скончалась в больнице после драки с одноклассницей, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения телеканала ТВК.

О конфликте девушек, учившихся в восьмом классе, стало известно ранее из информации регионального следственного комитета. Он произошёл в конце ноября в школе № 23, расположенной в Свердловском районе города. Причиной драки двух 14-летних школьниц стали личные неприязненные отношения.

После того, как девушек разняли, одна из них, придя домой, пожаловалась родителям на сильные головные боли и ухудшение самочувствия. Во время госпитализации выяснилось, что у неё имеется хроническое заболевание, осложнившееся после конфликта в школе. Несмотря на все усилия, врачам не удалось предотвратить летальный исход.

Напомним, в мае 2015 года в Новосибирске одноклассники жестоко избили 11-летнего мальчика возле школы.