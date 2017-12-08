 

Координатора «Открытой России» задержали в томском аэропорту

 8 декабря, 18:44
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Координатора «Открытой России» задержали в томском аэропорту
Фото Алёны Мартыновой

Полицейские задержали в аэропорту координатора томского отделения общественного движения «Открытая Россия» Алексея Прянишникова и сделали ему предостережение относительно участия в нежелательной организации, об этом Прянишников рассказал 8 декабря корреспонденту Сиб.фм.

Утром 8 декабря Прянишников собирался лететь в Москву на федеральную конференцию «Открытой России», которая должна состояться 9 декабря. В здании аэропорта его встретили полицейские и предложили пройти с ними в пункт полиции.

«Там уже ждал сотрудник Кировской районной прокуратуры Томска, который торжественно зачитал предостережение, которое относится к деятельности неких иностранных организаций, коим не является движение „Открытая Россия“», — пояснил Алексей Прянишников.

Стоит отметить, в мае 2015 года был принят закон о нежелательных иностранных и международных организациях, который распространяется на общественные организации, зарегистрированные за рубежом. Согласно закону, деятельность таких организаций представляет угрозу основам конституционного строя России, её обороноспособности или безопасности.

По словам Прянишникова, весной Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию Otkrytaya Rossia, зарегистрированную в Великобритании. «Открытая Россия», которую представляет Прянишников, создана в России. К ней у Генпрокуратуры и Минюста претензий нет, отметил общественник.

«Это стандартное оперативное мероприятие, которое они провели в связи с тем, что у них есть информация о планирующейся завтра конференции „Открытой России“. Они всегда перед такими событиями мелкие пакости делают.

Такая практика во многих регионах применяется: задерживают, что-то проверяют, а потом отпускают со словами „всё, вы нам больше не нужны“, когда твой самолёт уже улетел.

Чтобы такого не произошло, я, перед тем как пройти с полицейскими, сначала зарегистрировался на рейс. Каковы были их мотивы... Планировать заранее „операцию“, проверять списки пассажиров, к шести утра ехать в аэропорт целым эскортом — и всё ради того, чтобы вручить эту бумажку непонятную? Логики никакой».

Напомним, в апреле представители общественного движения «Открытая Россия» отказались проводить антикоррупционный пикет «Надоел» в Новосибирске, заявив, что на них надавил чиновник из мэрии.

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