 

Красноярский депутат снежками сбивал сосульки в центре города

 8 декабря, 11:38
подходящие темы
Красноярский депутат снежками сбивал сосульки в центре города
Фото с сайта globallookpress.com

Депутат красноярского горсовета Владимир Владимиров попытался самостоятельно сбить опасную наледь на проводах в центре города, для этого народный избранник использовал снежки, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря, ознакомившись с видеозаписью, размещённой на странице Владимирова в социальной сети Facebook.

Крупную сосульку, нависающую над тротуаром, депутат обнаружил на пересечении улиц Ленина и Сурикова рядом с остановкой общественного транспорта. Территория, на которую могла упасть ледяная глыба, была огорожена специальными лентами.

На видео, снятом самим Владимировым, он шесть раз кидает в сосульку снежки. Сначала он подгадывает моменты, чтобы не попасть в проезжающие рядом машины, затем бросает снежные снаряды, не обращая внимания на транспорт. Из шести бросков депутата только один попал в цель — в результате откололась небольшая часть наледи.

Через несколько часов с наступлением темноты депутат вернулся на то же место, вооружённый небольшими пластиковыми бутылками, наполненными снегом. Свой очередной визит Владимиров также заснял на видео, в котором пояснил, что бутылки из-под воды «Архыз» собрал в здании горсовета и сделал из них «бомбочки».

Однако метать заготовленные снаряды не потребовалось, на месте депутат застал двух мужчин, которые со стремянки сбивали сосульки палкой с гвоздями. Одним из неравнодушных красноярцев оказался политический активист Александр Потылицын, известный тем, что регулярно пытается принимать участие во всех красноярских выборах в качестве кандидата. В местных СМИ он получил ироничное прозвище «теневой губернатор».

Второй видеоролик Владимирова заканчивается тем, что сосульки удаётся сбить, правда для этого мужчине с палкой пришлось приложить немало усилий.

Напомним, в ноябре 2016 года депутат Владимир Владимиров пришёл на заседание красноярского горсовета в маске Дональда Трампа, а в сентябре 2017 года пообещал на пять лет отказаться от зарплаты мэра в случае своего избрания на эту должность.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 сентября, 21:28 • интервью

Главный по наказам

Антон Тыртышный о работе депутата, которая положительно оценивается по детским площадкам и отрицательно — по незаасфальтированным дорогам.

Контроль в овечьей шкуре

 15 сентября, 10:54 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр

«Рейдерский захват» или шантаж?

 12 сентября, 17:07 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
самое популярное
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 29 ноября, 10:38 • новость

Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
присоединяйтесь!
    