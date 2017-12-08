Красноярский депутат снежками сбивал сосульки в центре города

Депутат красноярского горсовета Владимир Владимиров попытался самостоятельно сбить опасную наледь на проводах в центре города, для этого народный избранник использовал снежки, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря, ознакомившись с видеозаписью, размещённой на странице Владимирова в социальной сети Facebook.

Крупную сосульку, нависающую над тротуаром, депутат обнаружил на пересечении улиц Ленина и Сурикова рядом с остановкой общественного транспорта. Территория, на которую могла упасть ледяная глыба, была огорожена специальными лентами.

На видео, снятом самим Владимировым, он шесть раз кидает в сосульку снежки. Сначала он подгадывает моменты, чтобы не попасть в проезжающие рядом машины, затем бросает снежные снаряды, не обращая внимания на транспорт. Из шести бросков депутата только один попал в цель — в результате откололась небольшая часть наледи.

Через несколько часов с наступлением темноты депутат вернулся на то же место, вооружённый небольшими пластиковыми бутылками, наполненными снегом. Свой очередной визит Владимиров также заснял на видео, в котором пояснил, что бутылки из-под воды «Архыз» собрал в здании горсовета и сделал из них «бомбочки».

Однако метать заготовленные снаряды не потребовалось, на месте депутат застал двух мужчин, которые со стремянки сбивали сосульки палкой с гвоздями. Одним из неравнодушных красноярцев оказался политический активист Александр Потылицын, известный тем, что регулярно пытается принимать участие во всех красноярских выборах в качестве кандидата. В местных СМИ он получил ироничное прозвище «теневой губернатор».

Второй видеоролик Владимирова заканчивается тем, что сосульки удаётся сбить, правда для этого мужчине с палкой пришлось приложить немало усилий.

Напомним, в ноябре 2016 года депутат Владимир Владимиров пришёл на заседание красноярского горсовета в маске Дональда Трампа, а в сентябре 2017 года пообещал на пять лет отказаться от зарплаты мэра в случае своего избрания на эту должность.