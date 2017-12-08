 

Красноярский край лишился агентства инноваций

 8 декабря, 13:34
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Красноярский край лишился агентства инноваций
Премьер правительства края Виктор Томенко и врио губернатора Александр Усс, фото с сайта sobranie.info

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс произвёл кардинальные перестановки в структуре правительства региона: два министра потеряли свои посты, ликвидировано агентство науки и инновационного развития, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения на официальном портале региона.

Отдельное ведомство, которому было поручено заниматься инновациями, было создано в крае в 2011 году губернатором Львом Кузнецовым, тогда оно получило статус краевого министерства инвестиций и инноваций. В октябре 2014 года сменивший Кузнецова Виктор Толоконский расформировал министерство — задачи по привлечению инвестиций были поручены министерству экономического развития и инвестиционной политики, а развитие инновационной сферы стало курировать министерство образования и науки края.

По решению Усса ликвидировано и появившееся на месте расформированного министерства агентство науки и инновационного развития. Его полномочия перераспределены между министерством образования Красноярского края (в части науки) и минэкономразвития (в части инноваций).

Из других заметных структурных перестановок — назначение на пост вице-премьера правительства края, отвечающего за социальный блок, Алексея Подкорытова, ранее занимавшего должность главы краевого госпиталя для ветеранов войн. Новым министром транспорта Красноярского края вместо ставшего мэром Красноярска Сергея Ерёмина назначен Константин Димитров, работавший директором принадлежащей краю дорожно-строительной организации.

Кабинет правительства региона покидает министр строительства и ЖКХ Николай Глушков, с января 2018 года это место займёт его заместитель Сергей Козупица. Также уходит по собственному желанию министр экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев. Кандидатуру его преемника утвердит законодательное собрание края.

Напомним, Александр Усс был назначен врио губернатора Красноярского края в конце сентября после досрочной отставки с этого поста Виктора Толоконского.

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