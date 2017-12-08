Отчим пришёл с гранатой в алтайскую школу разбираться с обидчиком пасынка

Мужчина пришёл в школу с гранатой, чтобы заступиться за своего ребёнка — материалы уголовного дела переданы в алтайский краевой суд, узнал 8 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Алтайского края.

42-летний житель города Новоалтайска Алтайского края решил наказать одноклассника своего пасынка. После очередного конфликта между детьми отчим взял дома учебную гранату и пришёл в школу.

«Встретившись со школьником, мужчина продемонстрировал ему гранату и сказал, что сейчас её взорвёт. Потерпевший, полагая, что граната является боевой, угрозу в свой адрес воспринял реально», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления данной угрозы»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы на срок два года.

Напомним, в декабре трое рецидивистов угрожали взорвать дом в Чите.