 

Отец погибших при пожаре пятерых детей арестован в Новосибирской области

 8 декабря, 17:18
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Отец погибших при пожаре пятерых детей арестован в Новосибирской области
Фото с сайта pixabay.com

Суд отправил под стражу Владимира П. — отца пятерых маленьких детей, которые погибли во время пожара в посёлке Степном Искитимского района Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения регионального следкома.

3 декабря в частном доме посёлка Степного случился пожар. В доме находилось пятеро детей: две девочки возрастом пяти и семи лет, трое мальчиков — одного года, трёх лет и семи месяцев, их отец — хозяин квартиры, а также трое гостей. Взрослые спаслись, а дети погибли.

На многодетного отца следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц»). После пожара Владимир П. был доставлен в больницу с ожогами, откуда 6 декабря сбежал. По сообщению «Комсомольской правды», сбежал он, чтобы попасть на телешоу «Первого канала», куда его пригласили. В этот же день были похороны детей, на которые родитель не явился. Во время пожара сгорел паспорт мужчины, поэтому он обратился 7 декабря в паспортный стол, где его сотрудники полиции и задержали.

Следователи допросили Владимира П. в качестве обвиняемого. 8 декабря суд принял решение о заключении его под стражу.

Стоит отметить, что обвиняемый растил шестерых детей. Накануне трагедии старший сын отпросился переночевать у бабушки и поэтому остался в живых. По информации следственного комитета, в августе мать детей умерла, и они остались с отцом, который злоупотреблял спиртным. О воспитании и здоровье детей он не заботился. Органы соцзащиты были в курсе сложившейся ситуации, но не предприняли мер, чтобы уберечь детей.

Напомним, в ноябре трое малолетних девочек и их мать погибли в пожаре в посёлке Маркелово Томской области, по версии регионального следкома, возгорание в доме возникло после того, как отец детей поссорился с женой и облил её легковоспламеняющейся жидкостью.

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