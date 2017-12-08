Космонавты отремонтируют иллюминаторы МКС с помощью разработки томских политехников

Нанопокрытия, разработанные томскими учёными, будут опробованы на российском сегменте МКС — чтобы нанести их, космонавты впервые в мире выйдут в открытый космос, узнал 8 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Авторами разработки являются учёные ТПУ и сотрудники Института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН). Апробация пройдёт в рамках эксперимента «Пересвет». Многослойные нанокомпозитные покрытия для иллюминаторов сделают стёкла прозрачными и неуязвимыми к ударам высокоскоростных космических микрочастиц.

Для обработки стёкол сегмента нанопокрытием впервые в мировой практике космонавты выйдут за пределы МКС.

«С помощью специального инструмента, также уже разработанного томскими учёными, „заживляющее“ покрытие будет наноситься на стёкла иллюминаторов. Эта мера позволит предотвратить дальнейшее разрушение повреждённых сегментов», — рассказал замдиректора по развитию Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета Евгений Колубаев.

В будущем все стёкла для иллюминаторов российских космических аппаратов нового поколения будут обрабатываться в Томске, передаёт пресс-служба.

Напомним, в конце ноября томские школьники попали в космическую программу по освоению Марса.