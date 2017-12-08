 

Поэтическую рюмочную в Новосибирске закрыли из-за ненадобности

 8 декабря, 15:12
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Поэтическую рюмочную в Новосибирске закрыли из-за ненадобности
фото со страницы Андрея Жданова

Поэтический бар-книжный магазин «Чёрная речка», расположенный в центре Новосибирска, закрылся; официальной причиной владелец заведения назвал необходимость переоборудовать помещение под склад для кабаре-кафе «Бродячая собака», узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря у создателя «Чёрной речки» и её бессменного бармена.

Один из создателей проекта, хозяин кабаре-кафе «Бродячая собака» Юрий Евдокимов, сообщил СМИ, что небольшое помещение «Чёрной речки» планируется использовать как склад для вещей «Бродячей собаки», однако настоящая причина закрытия поэтической рюмочной заключается вовсе не в отсутствии места для инвентаря в кабаре-кафе.

«Я закрыл „Чёрную речку“, потому что в ней не было необходимости. На отопление и содержание бара шли деньги, а поэзия там продавалась в минимальных количествах. Это место никому не нужно, кроме трёх поэтов, которые там постоянно собираются. Одни и те же люди, понимаете? Это всё-равно что собираться в гараже или в подъезде, такой междусобойчик», — прокомментировал своё решение Юрий Евдокимов.

Поэт Андрей Жданов, который работал в рюмочной барменом, подтверждает слова Евдокимова: «Чёрная речка» была местом, где собиралось небольшое количество человек, часто маргинального вида, которые выпивали и читали свои стихи.

«Рюмочная по своему духу напоминала легендарный андерграундный клуб „888“, „Чёрную вдову“, первую „ТРУБУ“. Такое место с атмосферой, притягивающей маргиналов, но, благодаря разговорам о высоком, чтению стихов, прозы, даже сепаратисты-националисты как-то окультуривались в этом месте», — рассказывает Андрей Жданов.

Бар-книжный магазин открылся в небольшом помещении, на месте книжной лавки «Собачье сердце» в ноябре 2016 года на улице Каменской. Одновременно в «Чёрной речке» могли расположиться не больше 30 человек, а формат заведения сами затруднялись определить даже его создатели, часто заведение называли «поэтической рюмочной».

Напоним, что в 2015 году был продан бренд закрывшегося в Новосибирске джаз-кафе «ТРУБА».

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