 

РЖД изменили расписание новосибирских электричек по просьбам населения

 8 декабря, 15:37
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РЖД изменили расписание новосибирских электричек по просьбам населения
Фото с сайта pixabay.com

В середине декабря изменится расписание некоторых новосибирских электричек — ряд поправок внесли по просьбе пассажиров, узнал 8 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ОАО «РЖД».

С 10 декабря в Новосибирской области 11 электричек существенно изменят расписание: время отправления сместится более чем на 10 минут.

На Западном направлении более чем на 10 минут изменено расписание пяти из 36 маршрутов пригородных поездов.

Так, для создания более комфортных условий для пассажиров, следующих на дальние расстояния, и сокращения интервалов между поездами изменено время отправления электропоездов, направляющихся в Коченёво и в Каргат:

— № 6307 Новосибирск — Коченёво будет отправляться со станции Новосибирск-Главный на 35 минут раньше — в 8:35, прибытие на станцию Коченёво в 9:47. Кроме того, электропоезд назначен в круглогодичное курсирование

— № 6309 Новосибирск — Каргат будет отправляться со станции Новосибирск-Главный на 1 час 4 минуты позже — в 9:32, прибытие на станцию Каргат в 12:32.

На Южном направлении по просьбам жителей Первомайского района назначена дополнительная остановка четырём пригородным поездам на Звёздной:

— № 6607 Новосибирск — Бердск (отправление в 7:45, прибытие на остановочный пункт Звёздная в 8:14);
— № 6635 Новосибирск — Ложок (отправление в 17:23, прибытие на остановочный пункт Звёздная в 17:50);
— № 6633 Новосибирск — Бердск (отправление в 18:21, прибытие на остановочный пункт Звёздная в 18:44);
— № 6639 Новосибирск — Бердск (отправление в 19:19, прибытие на остановочный пункт Звёздная в 19:40).

Помимо этого по просьбам жителей Советского района назначена дополнительная остановка на остановочном пункте Нижняя Ельцовка двум пригородным поездам:

— № 6613 Новосибирск — Дорогино (отправление в 5:16, прибытие на остановочный пункт Нижняя Ельцовка в 5:55);

— № 6607 Новосибирск — Бердск (отправление в 7:45, прибытие на остановочный пункт Нижняя Ельцовка в 8:24).

С 1 января 2018 года по обращениям жителей города Черепаново и Черепановского района, а также ряда сельских поселений продлены два маршрута в утреннее время:

— № 6613 Новосибирск — Дорогино до станции Черепаново, отправление со станции Новосибирск-Главный в 5:16;

— № 6614 Дорогино — Новосибирск со станции Черепаново, отправление со станции Черепаново в 7:39.

Напомним, в октябре S7 объявила о новых прямых рейсах из Новосибирска в Челябинск.

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