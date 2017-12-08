 

Сеть «Галамарт» предложила жителям Новосибирска новогодние товары по цене в 1 рубль

 8 декабря, 10:16

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Сеть «Галамарт» предложила жителям Новосибирска новогодние товары по цене в 1 рубль
фото предоставлено пресс-службой сети «галамарт»

Жители Новосибирска могут приобрести новогодние сувениры, карнавальные аксессуары и мишуру по цене от 1 рубля, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения сети магазинов «Галамарт».

Акция «Новый год за 1 рубль» продлится до 10 декабря. Узнать, какие именно товары участвуют в акции, можно непосредственно в магазине «Галамарт». В сети предупреждают, что количество товара по сниженной цене, продаваемого в одни руки, ограничено.

«Уже сегодня в магазинах „Галамарт“ царит по-настоящему предновогодняя атмосфера. Все готовятся к самому главному празднику года, ведь именно на этой неделе есть такая возможность приобрести подарки и новогодние украшения всего за 1 рубль. Ищите товары по рублю на полках магазина и начинайте украшать дом к Новому году», — призывают в сети.

В «Галамарте» подчёркивают, что на торговых полках нет просроченных продуктов по низкой цене, компания предлагает покупателям только те товары, которые действительно могут быть дешёвыми, безопасными и необходимыми в каждом доме. Ассортимент каждого магазина сети — более 7 000 товаров.

Напомним, летом сеть «Галамарт» устроила для жителей Новосибирска распродажу сезонных товаров по ценам от 9 рублей.

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