 

Юрий Шевчук назвал встречу с иркутским милиционером самым тяжёлым воспоминанием о войне в Чечне

 8 декабря, 08:50
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Юрий Шевчук назвал встречу с иркутским милиционером самым тяжёлым воспоминанием о войне в Чечне
Юрий Шевчук, фото с сайта globallookpress.com

Российский рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук в интервью для популярного YouTube-канала «вДудь» рассказал о том, что одним из самых эмоционально тяжёлых для него моментов военной кампании в Чечне в 1990-е годы стала встреча с милиционером из Иркутска, который искал своего сына, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря, ознакомившись с записью интервью.

Музыкант рассказал, что приехал в Чечню в первые дни антитеррористической кампании, лично общался с солдатами-срочниками, помогал санитарам и спасателям МЧС на военной базе в Моздоке (Северная Осетия).

Отвечая на вопрос, какой наиболее тяжёлый момент пришлось ему пережить в ходе войны, Шевчук вспомнил приехавшего из Иркутска в Моздок следователя милиции, который с фотографией своего сына в руках пытался его разыскать. Сына призвали в ВДВ, он служил в полку, переброшенном в Чечню.

«Он с фотографией сына бегал: „Вот моего сына сюда забрали. Ребята, как его найти? Вы не видели?“ Меня, говорит, жена послала сюда — „без него не возвращайся“. Я, говорит, хочу сказать, чтобы я вместо него воевал, а его домой отправить, как думаете? <...> Бегал в беспомощности, здоровый такой мужик. Душа такая крутая. Видно просто», — рассказал лидер ДДТ.

По его словам, отец десантника переночевал в палатке вместе с музыкантами, затем уехал в Грозный с военными. Больше про него Шевчук не слышал.

Рокер также вспомнил, что вместе со своей группой в мае 2004 года собирался организовать концерт в поддержку мира на стадионе «Динамо» в Грозном. Выступление было запланировано на те же дни, когда там был совершён теракт, унёсший жизни семи человек и в том числе президента Чечни Ахмата Кадырова.

Напомним, в 2012 году власти Омска и Кемерова отказали группе «ДДТ» в выступлении в этих городах, объяснив это борьбой с терроризмом.

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