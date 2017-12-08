 

СК Новосибирска освободил главу «Тиона» из-под домашнего ареста

 8 декабря, 18:11
подходящие темы
СК Новосибирска освободил главу «Тиона» из-под домашнего ареста
фото с сайта trv-science.ru

Следственные органы Новосибирска приняли решение о смягчении меры пресечения директору компании «Тион» Дмитрию Трубицыну, который находился под домашним арестом с июня 2017 года, меру пресечения изменили на подписку о невыезде, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь», пресс-секретарь компании «Тион» Андрей Самодин заявил, что Дмитрий Трубицын вышел на свободу и собирается вернуться к работе. Сообщается также, что подписка о невыезде не запрещает гендиректору покидать регион.

Мера пресечения была изменена по инициативе следствия. До этого Дмитрию Трубицыну три раза продляли домашний арест, несмотря на многочисленные попытки защиты добиться его освобождения. О причинах внезапной перемены решения СК не сообщает.

«Следователь принял такое решение, он компетентный специалист, больше сказать тут нечего», — прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин.

Гендиректор компании по производству высокотехнологичного оборудования по очистке воздуха находится под следствием по делу по статье 238.1 УК РФ (изготовление и сбыт незарегистрированного медоборудования). Эксперты, депутаты и представители общественности не раз заявляли об абсурдности уголовного дела в отношении Дмитрия Трубицына.

Напомним, что в июне задержали основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Занимательная судебная арифметика

 1 декабря, 11:18 • колонка
Артём Полуторкин
бывший кузбасский шахтёр
 1 декабря, 11:00 • статья

Битва за «капусту»

Как происходит захват доменов и что с этим делать: в Новосибирске владельцу доменных имён приходится отстаивать их в суде — пока судебные решения не в его пользу.
 23 ноября, 08:00 • короче

Короче: новые тарифы для бизнеса Tele2

Какие тарифы выбрать компаниям, какие преимущества получают сотрудники и как удобно руководить своей АТС.
самое популярное
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 29 ноября, 10:38 • новость

Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
присоединяйтесь!
    