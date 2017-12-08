СК Новосибирска освободил главу «Тиона» из-под домашнего ареста

Следственные органы Новосибирска приняли решение о смягчении меры пресечения директору компании «Тион» Дмитрию Трубицыну, который находился под домашним арестом с июня 2017 года, меру пресечения изменили на подписку о невыезде, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения пресс-службы следственного комитета по Новосибирской области.

Как сообщает «Коммерсантъ-Сибирь», пресс-секретарь компании «Тион» Андрей Самодин заявил, что Дмитрий Трубицын вышел на свободу и собирается вернуться к работе. Сообщается также, что подписка о невыезде не запрещает гендиректору покидать регион.

Мера пресечения была изменена по инициативе следствия. До этого Дмитрию Трубицыну три раза продляли домашний арест, несмотря на многочисленные попытки защиты добиться его освобождения. О причинах внезапной перемены решения СК не сообщает.

«Следователь принял такое решение, он компетентный специалист, больше сказать тут нечего», — прокомментировал старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин.

Гендиректор компании по производству высокотехнологичного оборудования по очистке воздуха находится под следствием по делу по статье 238.1 УК РФ (изготовление и сбыт незарегистрированного медоборудования). Эксперты, депутаты и представители общественности не раз заявляли об абсурдности уголовного дела в отношении Дмитрия Трубицына.

Напомним, что в июне задержали основателя компании «Тион» Дмитрия Трубицына в Новосибирске.