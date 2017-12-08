 

Спасшего людей после взрыва в доме Усть-Кута Иркутской области полицейского наградят

 8 декабря, 07:30
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Спасшего людей после взрыва в доме Усть-Кута Иркутской области полицейского наградят
Фото МЧС по Иркутской области

Старший лейтенант полиции Юрий Пешков, вытащивший из-под завалов людей после взрыва в жилом доме Усть-Кута Иркутской области, представлен к награде «За смелость во имя спасения», узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения пресс-службы региональной полиции.

3 декабря около 12:00 в Усть-Куте на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошёл взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия в комнате между первым и вторым этажами. Из-за взрыва погиб житель квартиры на втором этаже, пятерым понадобилась помощь врачей, около сотни человек были эвакуированы.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, во время взрыва Юрий Пешков проезжал с семьёй по улице Халтурина Усть-Кута. Услышав громкий хлопок, полицейский остановился и побежал в подъезд повреждённой пятиэтажки. Стал обследовать квартиры — искать людей. В одной из них обнаружил пожилую женщину, которая нуждалась в срочной помощи врачей. Юрий Пешков помог ей выбраться на улицу.

Юрий Пешков. Фото пресс-службы МВД по Иркутской области

«Затем полицейский смог отыскать и вытащить из-под завалов мебели ещё двоих мужчин, получивших серьёзные ожоги, а также организовал эвакуацию ещё 15 граждан, проживающих в доме», — отметила Ирина Волк.

7 декабря глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении Юрия Пешкова медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Напомним, в марте в Красноярском крае сотрудники полиции Юрий Ефремов и Владимир Игнатьев спасли 26-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу и замёрзла.

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