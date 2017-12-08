 

Трое рецидивистов угрожали взорвать дом в Чите

 8 декабря, 14:38
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Трое рецидивистов угрожали взорвать дом в Чите
Фото с сайта globallookpress.com

Бойцам Росгвардии в Забайкальском крае пришлось штурмом брать квартиру, в которой закрылись трое рецидивистов, взявших в заложники человека и угрожавших взорвать дом, узнал корреспондент Сиб.фм 8 декабря из сообщения силового ведомства.

Трое ранее судимых мужчин заманили в квартиру, где они находились, таксиста. Там они начали угрожать ему расправой, требуя отдать им автомобиль марки «Лада-Гранта». В какой-то момент мужчина сумел вырваться из рук вымогателей и сбежать от них. Оказавшись за пределами квартиры, он обратился в полицию.

Для задержания подозреваемых к месту происшествия прибыли бойцы ОМОНа, входящего в структуру Росгвардии. На требования силовиков добровольно открыть дверь и сдаться рецидивисты ответили отказом и заявили о готовности взорвать весь многоквартирный дом с помощью бытового газа.

Тогда гвардейцы с помощью специального оборудования вскрыли входную дверь и задержали троицу вымогателей. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных.

Напомним, в конце ноября вооружённый житель Омска полчаса держал годовалого ребёнка в заложниках.

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