Депутаты заксобрания Новосибирской области пришли к выводу, что проблему новосибирских зернопроизводителей нужно решать на федеральном уровне, для этого необходимо задействовать все рычаги влияния, передал корреспондент Сиб.фм 8 декабря по итогам заседания комитета по аграрной политике.

Спустя неделю после сессии депутатов регионального заксобрания, на которой поднимался острый вопрос по вывозу излишек зерновых культур, парламентарии вновь собрались обсудить эту проблему.

Приглашённый на заседание министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин доложил, что за шесть дней кардинально ситуация не изменилась, и озвучил цифры, которыми он руководствуется.

«По итогам прошлого месяца, заявка по вагонам и погрузке, которая была заявлена нашими трейдерами, выполнена на 88 %. За пределы Новосибирской области ушло 690 вагонов — это 46 920 тонн. Теперь мы берём отчёт о том, что вывезено с урожая 2017 года с 1 сентября по 31 декабря, и сравниваем с прошлым годом. В прошлом году (с 1 сентября по 31 декабря 2016 года) за пределы области было вывезено 112 940 тонн зерна. При этом на экспорт было 4 280 тонн, внутри России было вывезено 108 660 тонн. На сегодняшний день вывезено 92 950 тонн, при этом за рубеж — 34 660 тонн. Внутри страны на 50 тысяч меньше, чем в прошлом году — 58 290 тонн», — сказал Пронькин.

По данным министра, большая часть вагонного парка, освободившаяся на южном направлении, «ушла» в европейскую часть России, что отразилось на положении местных аграриев: за прошлый месяц из необходимых 1 335 вагонов заявку подтвердили только на 588.

«Правда, за прошлый месяц заявка на поставку крытых вагонов была полностью удовлетворена. Но проблема по зерновагонам до сих пор остаётся, — отметил Пронькин. — Но это не только локальная, но общероссийская проблема. Наши зернотрейдеры ещё в октябре озвучили заявку, предвидя возможную нехватку подвижного состава, но операторы не откликнулись, предпочли удовлетворить заявки аграриев южных и европейских регионов».

Руководитель Ассоциации предприятий хранения и переработки зерна «Новосибирские элеваторы» Александр Тепляков согласился с Пронькиным. Чтобы сохранить рентабельность зернопроизводителей, он предложил вернуться к механизму интервенций.

«Для аграриев южных регионов, которые в силу географического положения научились работать на экспорт, механизм интервенций не столь значим, но для Сибири он до сих пор уникален. Именно благодаря интервенциям многие хозяйства Сибири смогли избежать банкротств и выжить», — подчеркнул Тепляков.

По его мнению, минсельхоз должен провести интервенции, «снять хотя бы 200 тысяч тонн излишков зерна с рынка. В январе, когда рассосётся бутылочное горло Новороссийска, можно вернуть этот объём на рынок и попытаться реализовать по приемлемым ценам».

Тепляков рассказал о заключённом контракте с Монголией на поставку 55 тысяч тонн.

«Чтобы поставить необходимые объёмы зерна, заказали первые 45 вагонов в „Русагротрансе“, но нам удовлетворили заявку только на десять. И это при том, что заявка была подана в октябре», — сказал он.

Объясняя ситуацию с нехваткой зерновозов, Тепляков напомнил, что объёмы предложения сократились в этом году в разы.

Депутат Юрий Бугаков предложил поставить вопрос о субсидировании затрат региональным аграриям. По его словам, сейчас зернопроизводители вынуждены продавать зерно ниже себестоимости.

«С такой экономикой наше сельское хозяйство идёт в никуда. Надо субсидировать хотя бы до уровня затрат», — заявил он.

Депутат Олег Сметатин вернулся к озвученному на прошлой сессии предложению по созданию специальной комиссии по проверке деятельности регионального минсельхоза.

На что председатель аграрного комитета заксобрания Олег Подойма предложил ему обратиться в контрольно-счётную палату, чтобы внести минсельхоз в список объектов проверки.

Взявший слово депутат Юрий Зозуля заявил, что депутаты требуют от минсельхоза выполнения тех задач, которые находятся вне сферы компетенции ведомства.

«Сейчас идёт попытка нахождения стрелочника. То мы кричим о том, что виноват министр в том, что он не добился цены в 10 тысяч рублей от министерства сельского хозяйства, забыв о том, что не прерогатива регионального минсельхоза устанавливать такой уровень цен. Это зачастую приводит к тому, что мы с вами начинаем тратить силы и время не на тот предмет, который заслуживает внимания. Москва не отрицает проблем Новосибирска и, более того, действительно их пытается решать. И те, кто сегодня работает, прекрасно понимают, насколько непросто решение этих проблем», — сказал он.

Зозуля предложил — вместо конфронтации и поиска виноватых — попытаться выйти из этой ситуации и, совместно консолидировав определённое решение, действительно выходить с позиции, которая позволила бы найти компромисс.

«А комиссии, проверки и прочее — безусловно, полезно, но, на сегодняшний день у нас достаточно инструментов для подобных действий», — отметил Зозуля.

Депутат также подчеркнул, что на данный момент все агропроизводители — частники, они сами отвечают за эффективность своего бизнеса и планируют свою деятельность.

По мнению заместителя председателя комитета по аграрной политике Глеба Поповцева, ситуация с зерном на сегодняшний день проиграна, и остаётся только ждать, что какими-то путями излишек зерна уйдёт с рынка.

«Сейчас такая ситуация, что к весне мы вынуждены продавать ниже себестоимости почти в два раза. Если что-то мы можем на какое-то время заморозить, то пшеницу заморозить нельзя, и всё равно требуется какой-то оборот.

С этим урожаем уже понятно, что мы пролетели. Надо думать, что дальше делать.

Останется два месяца, семян новых уже не появится. Во-первых, они уже затоварены, во-вторых, потому что нет денег для того, чтобы купить новые. Соответственно, мы будем иметь урожай следующего года, исходя из реалий сегодняшнего дня. Но самое главное, надо пересмотреть программу поддержки», — сказал Поповцев.

Подытоживая заседание, Олег Подойма отметил, что полномочия, необходимые для решения проблемы, есть у федеральных властей, а не регионального министерства.

«Вопрос надо переводить в федеральную плоскость», — подчеркнул он и предложил действовать «через напряжение ситуации, через все точки влияния — тогда быстрее какой-то результат получим».

Как сообщил после заседания корреспонденту Сиб.фм член комитета по аграрной политике, депутат заксобрания Андрей Жирнов, проблема состоит в отсутствии на федеральном уровне государственного подхода, государственной политики по поддерже сельского хозяйства Новосибирской области.

«Сложилось так, что на Кубани, в Ростовской области прекрасный урожай. У них близко порт Новороссийский, и они по очень выгодной цене продают пшеницу, получают сверх прибыли. Ну а нашим сибирским товаропроизводителям, чтобы добраться до границы, нужно преодолеть семь кругов ада. И, доезжая до Новороссийска, оказывается, что это ещё и невыгодно. Возможно, господину Ткачёву кажется, раз на Кубани всё хорошо, то и в стране тоже всё хорошо», — отметил Жирнов.

Депутат считает, что активная позиция, которую занимали депутаты заксобрания на сессии и на встрече с замминистра сельского хозяйства РФ, вызвала определённую реакцию в столице.

«В Москве не ожидали, что у нас ситуация настолько сложная и что руководители сельхозпредприятий будут так эмоционально защищать интересы нашего села. А ведь о сложившейся проблеме нужно говорить на федеральном уровне», — резюмировал Андрей Жирнов.

Нпомним, более трёх миллионов тонн зерновых культур удалось собрать аграриям Новосибирской области в ходе уборочной кампании 2017 года, такого результата не удавалось достигнуть последние семь лет.