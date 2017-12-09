Команда Тотального диктанта извинилась за ошибку в слове «выиграли»

В рассылке Тотального диктанта была допущена опечатка — в ответ организаторы объявили конкурс на поиск ошибок в последующих письмах, узнал 9 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов Тотального диктанта.

Письмо с извинениями пришло в субботу, 9 декабря, всем, кто подписан на рассылку Тотального диктанта.

«Мы приносим свои искренние извинения за возможные моральные страдания, которые мы причинили этим письмом. В качестве наказания виновный был приговорён к работе над ошибками, а также 1 000 раз написал слово „выиграли“ левой рукой. Ещё был лишён кофе и печенек на рабочем месте», — заверили организаторы.

Также письмом было объявлено о челлендже на поиск ошибок и опечаток в рассылках в дальнейшем. Внимательных участников наградят призами.

Напомним, в конце ноября стало известно, что автором текста для Тотального диктанта в 2018 году будет Гузель Яхина.