 

Команда Тотального диктанта извинилась за ошибку в слове «выиграли»

 9 декабря, 18:33
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Команда Тотального диктанта извинилась за ошибку в слове «выиграли»
Фото Марии Тищенко

В рассылке Тотального диктанта была допущена опечатка — в ответ организаторы объявили конкурс на поиск ошибок в последующих письмах, узнал 9 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов Тотального диктанта.

Письмо с извинениями пришло в субботу, 9 декабря, всем, кто подписан на рассылку Тотального диктанта.

«Мы приносим свои искренние извинения за возможные моральные страдания, которые мы причинили этим письмом. В качестве наказания виновный был приговорён к работе над ошибками, а также 1 000 раз написал слово „выиграли“ левой рукой. Ещё был лишён кофе и печенек на рабочем месте», — заверили организаторы.

Также письмом было объявлено о челлендже на поиск ошибок и опечаток в рассылках в дальнейшем. Внимательных участников наградят призами.

Напомним, в конце ноября стало известно, что автором текста для Тотального диктанта в 2018 году будет Гузель Яхина.

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