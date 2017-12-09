 

Новосибирские хирурги шесть часов боролись за жизнь пациента из Кузбасса с опухолью в почке

 9 декабря, 13:49
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Новосибирские хирурги шесть часов боролись за жизнь пациента из Кузбасса с опухолью в почке
Фото предоставлено пресс-службой

Житель Кузбасса приехал в Новосибирск с редкой опухолью в почке, которая поднялась до сердца — за время шестичасовой операции сменилось три бригады хирургов, узнал 9 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

49-летний пациент из Новокузнецка Кемеровской области не чувствовал боли и поэтому обратился к врачам довольно поздно. Основной жалобой было, что в правом боку что-то мешает, когда лежишь на нём.

Почка мужчины оказалась полностью поражена опухолью, она же перекрыла крупный кровеносный сосуд — нижнюю полую вену. Кровь поступала в сердце в обход поражённого участка за счёт более мелких сосудов. Тромб, состоящий из опухолевой ткани, по сосуду распространялся до полостей сердца.

«Больной приехал из Новокузнецка, где ему отказали в медицинской помощи в связи с тем, что операция требует дополнительного кардиохирургического обеспечения, высокотехнологичного оборудования и большого опыта хирургической бригады, которыми обладают только крупные федеральные центры», — рассказал заведующий отделением онкологии и радиотерапии Сергей Ярмощук.

Ему помогли врачи из Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина с сочетанной онкологической и сердечно-сосудистой патологией.

Жизни пациента угрожала серьёзная опасность: мужчина мог погибнуть в любую минуту от закрытия просвета лёгочной артерии тромбом.

Во время шестичасовой операции сменилось три бригады хирургов. В ходе вмешательства специалисты удалили поражённую опухолевым процессом почку, полностью освободили нижнюю полую вену, её притоки и правые отделы сердца от опухолевых масс. После этого больной провёл два дня в реанимации и быстро пошёл на поправку. По словам хирургов, на данный момент пациент готовится к выписке. В будущем ему понадобится системная терапия для стабилизации онкологического процесса.

Напомним, в ноябре томские хирурги пересадили пациенту палец ноги на руку.

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