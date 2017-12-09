 

Сибирские зоозащитники призвали бойкотировать ужесточение статьи 245 УК РФ

 9 декабря, 17:44
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Сибирские зоозащитники призвали бойкотировать ужесточение статьи 245 УК РФ
Фото из группы «Ассоциация Зоозащитников Сибири» из соцсети «ВКонтакте»

Зоозащитники из Новосибирска запустили всероссийский флешмоб — они просят депутатов Госдумы вместо ужесточения статьи о жестоком обращении с животными принять закон о защите животных, узнал 9 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Ассоциация Зоозащитников Сибири» в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитники Новосибирска призвали сделать фото в повязке с красной краской, имитирующей кровь, и с плакатом, содержащим один из хэштегов: #позорная245, #245статья_убийствогуманнойРоссии и #намненужнатакая245. К акции присоединились также Москва, Санкт-Петербург, Омск, Челябинск, Казань и другие.

«Несмотря на предлагаемые депутатами Олегом Шеиным и Олегом Лебедевым поправки, которые сделали бы 245-ю самостоятельным и эффективным инструментом борьбы с жестокостью к животным, мы вновь получили пустышку в красивой обёртке», — написали администраторы группы «Ассоциация Зоозащитников Сибири» в соцсети «ВКонтакте».

Активисты призывают депутатов Госдумы вернуть на рассмотрение законопроект в стадию второго чтения и включить в его редакцию необходимые поправки.

«Статья из категории небольшой тяжести переместилась в категорию средней тяжести, то есть наказание стало жёстче, и если по преступлению небольшой тяжести наказание в виде лишения свободы в принципе отсутствовало, то теперь можно и свободы лишиться. Это самый главный плюс! Введение уголовной ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными и выкладывание видеозаписей в сеть — это хорошо!» — подчеркнул плюсы законопроекта директор юридической компании «Егоров и Партнёры» Сергей Егоров.

Из основных минусов Егоров отметил, что в юриспруденции нет термина «увечье», для наличия состава преступления обязательно наличие как минимум одного из четырёх квалифицирующих признаков.

«Ведь если убить собаку, как пример, и при этом не будет малолетних (лица в возрасте до 14 лет), если её убить не мучительно, а просто застрелить в голову из ружья — мгновенная смерть — то садистский метод отпадает. Далее, корыстный мотив, то есть желание за счёт этого заработать, продать собаку на мясо или выделать её шкуру и продать, — это почти невозможно, ну если какой-нибудь совсем дурак в этом признается. Хулиганский мотив тоже сложно доказать: человек должен действовать умышленно, понимать, что его действия видят другие люди», — рассуждает Сергей Егоров.

Егоров предлагает вводить наказание по факту убийства, а также особо наказывать должностных лиц при исполнении. Он, как и авторы флешмоба, считает, что шаг по ужесточению статьи был предпринят законодателями, чтобы остановить общественное возмущение.

Напомним, 1 декабря алтайские депутаты запретили разводить животных с генетическими мутациями.

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