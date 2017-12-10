Алтайское СК проверит обстоятельства инцидента с зажатой дверями троллейбуса девочкой

Жители Барнаула сняли видео и выложили в соцсети, как школьницу зажало в дверях троллейбуса — следователи начали проверку, узнал 10 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения следственного комитета по Алтайскому краю.

По сообщению издания «Алтапресс», инцидент произошёл в четверг, 7 декабря, на остановке «Северо-Западная» в Барнауле. Автобус поехал, несмотря на то, что голова ребёнка оказалась зажата дверью. Внимание водителя привлекли крики девочки и пассажиров.

Родители сообщили средствам массовой информации, что после этого на висках девочки остались синяки. Номер троллейбуса школьница не запомнила.

«Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ и соцмедиа, а также дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей», — сообщила сотрудник прессслужбы СК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Напомним, в июле автобус в Норильске протащил по асфальту зажатую дверями четырёхлетнюю девочку.