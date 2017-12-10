 

ФАС оштрафовала СибГУТИ на 100 тысяч рублей за выбор клининговой компании

 10 декабря, 16:47
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ФАС оштрафовала СибГУТИ на 100 тысяч рублей за выбор клининговой компании
Фото с сайта pixabay.com

СибГУТИ заплатит 100 тысяч рублей за нарушения в проведении конкурса на оказание услуг по уборке помещений вуза и общежитий, узнал 10 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Федеральной антимонопольной службы.

В связи с тем, что своего штата уборщиц СибГУТИ не имеет, в сентябре руководство вуза объявило о проведении открытого конкурса на оказание услуг по уборке помещений и территорий общежитий. Однако конкурс проводился не в электронной форме, несмотря на российские законы, регламентирующие эту сферу.

Вуз дал объяснение Федеральной антимонопольной службе, что, согласно внутреннему положению, при выборе победителя первоочередное значение придаётся оценке квалификации и опыту поставщиков. В итоге они отдали предпочтение фирме, которая предложила лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

Кроме того, конкурс в электронной форме был признан несостоявшимся, так как была подана только одна заявка. Однако она была рассмотрена и признана соответствующей заявленным требованиям, в результате чего и был заключён договор. Цена договора, предложенная данным участником, была снижена на 1 миллион рублей.

Доводы представителя СибГУТИ антимонопольной службой приняты не были. Вуз был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг»).

«Назначить Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования „Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики“ административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — постановила замруководителя управления Новосибирской УФАС России Ирина Волохина.

Напомним, в 2015 году ФАС оштрафовала «Билайн» за рассылку СМС-спама новосибирским абонентам.

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