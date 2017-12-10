 

Жители Красноярска вышли на экологический митинг в масках

 10 декабря, 14:19
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Жители Красноярска вышли на экологический митинг в масках
Фото из группы «За чистое небо — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»

В Красноярске состоялся митинг «За чистое небо» — организаторы сообщают нескольких сотнях участников, узнал 10 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «За чистое небо — Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

К митингу начали готовиться за полтора месяца до события, по словам инициатора Андрея Сковородникова-Эрлиха, это было необходимо, чтобы создать федеральную повестку.

Митинг состоялся в субботу, 9 декабря, в сквере «Серебряный». Организаторы насчитали порядка 300 участников, некоторые из них вышли в респираторах и масках на лице.

Основным требованием активистов к властям стало — начать действовать по пунктам резолюции, принятой в марте по итогам другого митинга, собравшего порядка тысячи человек. Также в числе требований митингующих были остановка застройки Академгородка, увеличение штрафов за загрязнение воздуха, установка современных очистных сооружений, своевременный мониторинг экологической ситуации и другие.

Кроме того, участники акции протеста выступали за своевременное и полное информирование об этапах реализации проекта.

«Мы хотим видеть регулярные и открытые для общественности результаты всех этапов работ по реализации всех пунктов нашей резолюции! Мы приветствуем позицию Министерства экологии края, достаточно лояльно работающего в этом направлении. Такое информирование перед общественностью, делегированной нашими двумя митингами, мы хотим видеть на регулярной основе, в том числе от остальных профильных по нашим требованиями министерств и департаментов!» — написали администраторы группы в соцсети «ВКонтакте», посвященной этому событию

Напомним, в апреле синоптики ввели в Красноярске режим «чёрного неба».

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