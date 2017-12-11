 

Автора группы о скандинавской мифологии осудили за оскорбление верующих в Барнауле

 11 декабря, 18:28
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Автора группы о скандинавской мифологии осудили за оскорбление верующих в Барнауле
фото со страницы Сигвальда Годи

Администратор группы в сети «ВКонтакте» о северном язычестве из Барнаула Наталья Телегина не может обжаловать приговор, так как суд не вручил ей решение; за оскорбление чувств верующих женщина получила два года условно, узнал корреспондент Сиб.фм 11 декабря.

В июле 2017 глава неоязыческой общины Астрау в Санкт-Петербурге Сигвальд Годи (настоящее имя Евгений Салтыков — прим. Сиб.фм) обратился в полицию с заявлением о разжигании межнациональной вражды, которую, по его мнению, пропагандировала жительница Барнаула Наталья Телегина в своём сообществе о скандинавской мифологии «Яблоки Идунн».

Поводом для обращения в правоохранительные органы стала картинки с изображением мужчины, который заносит оружие над горящей православной церковью.

«Я считаю недопустимым публичное распространение подобных материалов. Они выставляют мою религию (Асатру) как экстремистскую идеологию, что не соответствует действительности, и этим подвергают опасности свободу вероисповедения, мою собственную и моих близких», — написал на своей странице Сигвальд Годи

Судебный процесс проходил с привлечением экспертов, один из которых — пресс-секретарь Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов, впоследствии отказавшийся от своих показаний против Телегиной. В итоге специалисты нашли в нескольких публикациях факты унижения человеческого достоинства по религиозному признаку.

Наталья Телегина пыталась привлечь экспертов со своей стороны, однако суд не учёл их мнение, так как показания были даны с нарушением бюрократических норм. Сейчас Телегина намеревается обжаловать приговор, однако спустя шесть дней после его оглашения у осуждённой всё ещё нет на руках решения — по неизвестной причине суд его не выдаёт.

«Почему именно ко мне прицепились, мне самой интересно. На митинги я не хожу, не люблю столпотворения. Я всего лишь создатель одного паблика языческой направленности и администратор ещё парочки», — комментирует ситуацию Наталья Телегина.

Напомним, что в октябре жителя Иркутска направлили в психбольницу за оскорбление икон в сети «ВКонтакте».

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