 

Книгуру отдал Коту забвения второе место и 300 тысяч рублей

 11 декабря, 15:29
подходящие темы
Книгуру отдал Коту забвения второе место и 300 тысяч рублей
фото со страницы Антонины Малышевой

Повесть Антонины Малышевой «Кот забвения» заняла второе место в крупнейшем конкурсе русскоязычной подростковой литературы «Книгуру», за победу автор получит 300 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 11 декабря у Антонины Малышевой.

Произведение писательницы из Новосибирска рассказывает о загадочном коте, который помнит всё сам, но заставляет людей забывать тех, кто посмотрел на него. История, действия которой разворачиваются в заснеженном санатории, по словам автора, родилась благодаря литературной шутке и Стивену Кингу.

«Я писала „Кота забвения“ сразу после того, как прочитала книгу Стивена Кинга „Как писать книги“. Кинг советует отталкиваться не от концепции или идеи, а от интересной ситуации, что я и делала. А идеи, как показали комментарии на сайте „Книгуру“, читатели выносили самые разные. Вообще, вот эта обратная связь — самое классное и интересное, за что я и, думаю, все авторы благодарны конкурсу», — комментирует Антонина Малышева.

Опыта у писательницы практически не было: это её первая книжка, ранее опубликован был только один рассказ. На конкурс «Книгуру» Антонина представила сразу две свои работы: «Кот забвения» и «Ледяное озеро», но второе произведение не снискало такой популярности у читателей.

Конкурс «Книгуру» проводится в восьмой раз, в 2017 году в нём приняли участие 613 текстов из разных городов России. Первое и третье место заняли писатели из Москвы и Московской области. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. Победителей выбирают дети от 10 до 17 лет прямым читательским голосованием.

«У детской литературы роль решающая: книга остаётся универсальным инструментом, который превращает человеческого детёныша в человека. У „Книгуру“ в этом смысле — экологическая ниша: книгурушные писатели умеют зайти с той стороны, где читатель не ждёт, потянуть его за собой — и начать говорить с ним на сложные и серьёзные темы», — рассказал участник 2013 года, журналист и писатель Шамиль Идиатуллин.

Напомним, что 2 ноября объявили шорт-лист литературной премии «НОС», которую спонсирует фонд Михаила Прохорова.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 декабря, 13:26 • репортаж

Съёмочная пятидневка

Как режиссёру собрать команду и снять ремейк на «Сталкера» за 120 часов, где и когда лучше разбить тарелку и зачем искать дверь для Обского моря.
 15 ноября, 07:30 • интервью

Вопрос личности по-фински

Хенриикка Ахтиайнен — о том, какие финские фильмы стоит посмотреть, чему научила читателей Туве Янссон и чем похожи друг на друга жители Финляндии и Новосибирска.

Тёплая русская глухомань

 13 октября, 16:44 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 29 ноября, 10:38 • новость

Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
присоединяйтесь!
    