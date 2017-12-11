Книгуру отдал Коту забвения второе место и 300 тысяч рублей

Повесть Антонины Малышевой «Кот забвения» заняла второе место в крупнейшем конкурсе русскоязычной подростковой литературы «Книгуру», за победу автор получит 300 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 11 декабря у Антонины Малышевой.

Произведение писательницы из Новосибирска рассказывает о загадочном коте, который помнит всё сам, но заставляет людей забывать тех, кто посмотрел на него. История, действия которой разворачиваются в заснеженном санатории, по словам автора, родилась благодаря литературной шутке и Стивену Кингу.

«Я писала „Кота забвения“ сразу после того, как прочитала книгу Стивена Кинга „Как писать книги“. Кинг советует отталкиваться не от концепции или идеи, а от интересной ситуации, что я и делала. А идеи, как показали комментарии на сайте „Книгуру“, читатели выносили самые разные. Вообще, вот эта обратная связь — самое классное и интересное, за что я и, думаю, все авторы благодарны конкурсу», — комментирует Антонина Малышева.

Опыта у писательницы практически не было: это её первая книжка, ранее опубликован был только один рассказ. На конкурс «Книгуру» Антонина представила сразу две свои работы: «Кот забвения» и «Ледяное озеро», но второе произведение не снискало такой популярности у читателей.

Конкурс «Книгуру» проводится в восьмой раз, в 2017 году в нём приняли участие 613 текстов из разных городов России. Первое и третье место заняли писатели из Москвы и Московской области. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн рублей. Победителей выбирают дети от 10 до 17 лет прямым читательским голосованием.

«У детской литературы роль решающая: книга остаётся универсальным инструментом, который превращает человеческого детёныша в человека. У „Книгуру“ в этом смысле — экологическая ниша: книгурушные писатели умеют зайти с той стороны, где читатель не ждёт, потянуть его за собой — и начать говорить с ним на сложные и серьёзные темы», — рассказал участник 2013 года, журналист и писатель Шамиль Идиатуллин.

Напомним, что 2 ноября объявили шорт-лист литературной премии «НОС», которую спонсирует фонд Михаила Прохорова.