Кузбасский миллиардер добивается возвращения активов в новосибирском арбитражном суде

Миллиардер Александр Щукин намерен вернуть принадлежащие ему активы стоимостью свыше миллиарда рублей, отменив через суд торги в рамках банкротства принадлежащей ему компании «ИТЭК», на которых было продано предприятие — Новосибирский арбитражный суд рассматривает дело, сообщил 11 декабря корреспондент Сиб.фм, побывавший на заседании суда.

В арбитражном суде получила продолжение история разбирательства миллиардера Александра Щукина и его бывшего доверенного юриста Тимура Франка. В своё время Щукин назначал Франка руководителем АО «Инвестиционная топливно-энергетическая компания» (ИТЭК), также Тимур Франк представлял интересы и лично Щукина, являлся его юридическим советником.

Однако когда начались разбирательства по громкому делу о вымогательстве акций разреза «Инской» и Александр Щукин был заключён под домашний арест, Франк перевёл активы бизнесмена в компании «ИТЭК» на себя. И в настоящее время является фактически единственным кредитором «ИТЭК» с суммой требований в размере миллиарда рублей.



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«При этом права требования к АО „ИТЭК“ на сумму миллиард рублей, принадлежащие Франку и возникшие ввиду подписания всё тем же Франком от имени „ИТЭК“ бессмысленного договора поручительства, ещё и без одобрения акционера, являются искусственными, сконструированными исключительно для того, чтобы обанкротить компанию Щукина», — отметила юрист Щукина Ирина Чуйко.

В настоящее время юристы Щукина оспаривают заключение Франком этого договора поручительства и пытаются исключить его из реестра кредиторов АО «ИТЭК». Стоит отметить, что Франк приобрёл права требования к АО «ИТЭК» на деньги всё той же компании «ИТЭК», которыми воспользовался, будучи её руководителем.

«Удивительный факт: Франк купил права требования к АО „ИТЭК“ на 1 млрд рублей всего за 1,1 млн рублей», — подчеркнула Чуйко.

В настоящий момент Александр Щукин находится в Краснообске Новосибирской области и имеет право общаться только с адвокатами и другими людьми по разрешению следствия либо суда.

18 августа 2016 года Арбитражный суд Новосибирской области признал компанию «ИТЭК» банкротом. В отношении «ИТЭК» было введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим в торгах был назначен Александр Фурман. В процессе ведения процедуры банкротства Фурман провёл ряд торгов по продаже имущества банкрота, при этом, по мнению Ирины Чуйко, не все они оказались законными.

«Так, при продаже таких активов должника, как доля в уставном капитале ООО „Альфа“, конкурсный управляющий намеренно скрыл факт продажи дочернего предприятия, а завуалировал предмет торгов в виде дебиторской задолженности», — отметила юрист.

Когда Александр Щукин обратился в суд, Фурман заявил, что все, кто хотел купить доли ООО «Альфа», в торгах участвовали, и якобы Щукин должен был знать о том, что продаётся именно этот актив банкрота. Кроме того, Фурман сослался на тот факт, что действующими правилами якобы не предусмотрена инвентаризация долей в уставных капиталах дочерних организаций, принадлежащих банкроту.

«В ходе процедуры банкротства нельзя просто так что-то продать тайно, своему знакомому: должны быть открытые торги, должно чётко быть понятно, что продаётся, — пояснила Ирина Чуйко. — Все, кто хочет, может в них участвовать. И что произошло? Когда продавался ценный актив — доля в ООО „Альфа“ — конкурсный управляющий написал, что продаются права требования к ООО „Альфа“. При это, конкурсные управляющие (и тот же самый Фурман) на других торгах не испытывают трудностей и прекрасно пишут прямо, что продаются доли и акции. Соответственно, в торгах никто не участвовал, кроме Тимура Франка через свою компанию — ООО „Адонис“, который прекрасно понимал, что он покупает».

7 декабря в арбитражном суде Новосибирской области прошли прения, на которых высказали свои позиции представители Щукина, Франка и Фурмана. Судья арбитражного суда Ольга Ничегоряева, выслушав прения сторон, взяла перерыв до 14 декабря.

Напомним, в ноябре 2016 года кузбасский миллиардер Александр Щукин решением суда был помещён под домашний арест.