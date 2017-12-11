 

Новосибирские активисты призвали власть не сочинять фиктивных причин для отказа в митингах

 11 декабря, 00:50
подходящие темы
Новосибирские активисты призвали власть не сочинять фиктивных причин для отказа в митингах
Фото из группы «Новосибирское отделение партии „Яблоко“» в соцсети «ВКонтакте»

Митинг за свободу митингов прошёл в Новосибирске — акцию поддержали порядка 60 человек, рассказал 11 декабря корреспонденту Сиб.фм организатор Дмитрий Холявченко.

О намерении провести данную акцию впервые объявили представители новосибирского отделения партии «Яблоко» в конце ноября.

Позднее сайт «ОВД-инфо» опубликовал интервью с председателем новосибирского отделения партии Светланой Каверзиной, которая сообщила, что мэрия отказалась согласовать митинг, сославшись на мероприятие, приуроченное ко Дню футбола. Разрешение провести акцию протеста в центре города новосибирские власти дали после вмешательства уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой.

Митинг состоялся в воскресенье, 10 декабря, в сквере на улице Орджоникидзе. Организаторы насчитали около 60 участников.

По словам зампреда партии «Яблоко» Дмитрия Холявченко, полиция не вмешивалась до самого окончания митинга, однако в конце правоохранители попросили разойтись и участники не успели подписать резолюцию.

В резолюции митингующие призвали новосибирскую власть «перестать сочинять фиктивные причины отказов и переносов мест» акций протеста, запустить официальную электронную платформу с открытой информацией обо всех планируемых мероприятиях на городских площадках. Кроме того, организаторы митинга предлагают провести круглый стол, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

«У нас в городе нет никакой свободы собраний. Если ещё и видны остатки, то только лишь пока властям выгодно строить из себя демократов. Один из инструментов контроля над органами власти (в данном случае последний мирный инструмент) — выход на улицу и предъявление требований через пикеты и митинги. Чем больше людей пользуются такими инструментами, тем больше шансов, что власть начнет меняться мирным путем», — объяснила свою позицию корреспонденту Сиб.фм одна из организаторов, член регионального совета Новосибирского отделения партии «Яблоко» Оксана Лукьянец.

Митинг носил беспартийный характер, поддержать требования пришли представители «Демократического выбора», незарегистрированной Партии прогресса, активисты движения «Пенсионеры за достойную жизнь» и независимый депутат горсовета Наталья Пинус.

Напомним, в декабре жители Красноярска вышли на экологический митинг в масках.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 6 октября, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
 3 октября, 13:26 • короче

Короче: ложный вызов

Из-за чего в Новосибирске прошла волна массовых эвакуаций и как не поддаться панике в таких ситуациях.
самое популярное
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 7 декабря, 21:30 • новость

Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением ПДД — водителя Травникова ждёт дисциплинарное наказание.
 29 ноября, 10:38 • новость

Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей.
 6 декабря, 10:47 • новость

Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России из-за отказа во входе в ночной клуб

Известный российский дизайнер и любитель путешествий Артемий Лебедев назвал Туву худшим местом в России.
присоединяйтесь!
    