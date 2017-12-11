Новосибирские активисты призвали власть не сочинять фиктивных причин для отказа в митингах

Митинг за свободу митингов прошёл в Новосибирске — акцию поддержали порядка 60 человек, рассказал 11 декабря корреспонденту Сиб.фм организатор Дмитрий Холявченко.

О намерении провести данную акцию впервые объявили представители новосибирского отделения партии «Яблоко» в конце ноября.

Позднее сайт «ОВД-инфо» опубликовал интервью с председателем новосибирского отделения партии Светланой Каверзиной, которая сообщила, что мэрия отказалась согласовать митинг, сославшись на мероприятие, приуроченное ко Дню футбола. Разрешение провести акцию протеста в центре города новосибирские власти дали после вмешательства уполномоченной по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой.

Митинг состоялся в воскресенье, 10 декабря, в сквере на улице Орджоникидзе. Организаторы насчитали около 60 участников.

По словам зампреда партии «Яблоко» Дмитрия Холявченко, полиция не вмешивалась до самого окончания митинга, однако в конце правоохранители попросили разойтись и участники не успели подписать резолюцию.

В резолюции митингующие призвали новосибирскую власть «перестать сочинять фиктивные причины отказов и переносов мест» акций протеста, запустить официальную электронную платформу с открытой информацией обо всех планируемых мероприятиях на городских площадках. Кроме того, организаторы митинга предлагают провести круглый стол, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.

«У нас в городе нет никакой свободы собраний. Если ещё и видны остатки, то только лишь пока властям выгодно строить из себя демократов. Один из инструментов контроля над органами власти (в данном случае последний мирный инструмент) — выход на улицу и предъявление требований через пикеты и митинги. Чем больше людей пользуются такими инструментами, тем больше шансов, что власть начнет меняться мирным путем», — объяснила свою позицию корреспонденту Сиб.фм одна из организаторов, член регионального совета Новосибирского отделения партии «Яблоко» Оксана Лукьянец.

Митинг носил беспартийный характер, поддержать требования пришли представители «Демократического выбора», незарегистрированной Партии прогресса, активисты движения «Пенсионеры за достойную жизнь» и независимый депутат горсовета Наталья Пинус.

Напомним, в декабре жители Красноярска вышли на экологический митинг в масках.