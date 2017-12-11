Новосибирские студенты стали лучшими хакерами криптовалюты в России

Команда программистов НГУ вошла в число финалистов Кубка СTF России, студенты лучше всех атаковали и блокировали атаки соперников, пока майнили биткоины, узнал 11 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Четыре первокурсника магистратуры и трое старшекурсников НГУ вышли в финал главных соревнований по информационной безопасности Кубка СTF в России. Команда SUSlo.PAS заняла третье место в общем зачёте соревнований среди 20 команд в «Сколково».

Соревнования проходили в три этапа. Первый этап для 20 команд состоял из заданий по программированию Task-Based. На втором этапе десять победителей соревновались в формате attack-defence, пока майнили аналог биткоинов. Участникам была предоставлена своя биткоин-сеть с криптовалютой CTF-коин и специальный майнер с заниженной до 1 % мощностью.

Оптимизировав код, можно было получить максимальную производительность и тем самым повысить вероятность получения криптоденег за каждый блокчейн, одновременно взламывая код соперников и отражая их атаки.

Новосибирские студенты победили в этапе Attack-Defence и вышли в финал. Однако по итогам финальных соревнований по робототехнике вперёд вышли Shadow Servants, TL;DR и Hackerdom. В суперфинале победила команда Hackerdom, разрушив компьютер противника с помощью управляемой программой роботизированной руки с пилой.

«Мы появились как команда три-четыре года назад, поначалу участвовали совместно с более старой командой h34dump. В CTF, соответственно, принимаем участие на протяжении такого же времени. Вообще участие в CTF — это хорошая возможность поучиться информационной безопасности, покататься по городам России (и иногда — за её пределы) и, если получится, прославить свой вуз», — рассказал магистрант факультета информационных технологий НГУ Роман Лебедев.

Напомним, что в декабре сборная НГУ вышла в финал мирового чемпионата по программированию ACM ICPC.