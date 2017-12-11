Первые за начавшуюся зиму школьные занятия отменили в Сибири

В Улан-Удэ 11 декабря отменили занятия в школах для учеников с первого по четвёртый классы, температура воздуха в городе на 7 часов утра была ниже —33 °С, это первый подобный случай наступившей зимой, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщений бурятских СМИ.

Для школьников Бурятии температура, при которой на занятия могут не ходить все ученики, составляет —38 °С и ниже. В Новосибирске этот показатель существенно отличается. Согласно письму Минобрнауки области от 23.01.2012, учащиеся начальной школы должны сидеть дома при температуре —25 °С.

Ученики средней школы Новосибирской области, могут принять решение о комфортном пребывании дома, если за окном до —28 °С, для старших классов критическая отметка находится на —31 °С.

Напомним, что синоптики объявили о том, что 12-13 декабря в новосибирске наступят морозы до —28 °С.