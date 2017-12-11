Прокурор проверит мэрию Новосибирска из-за забастовки водителей автобуса № 60

Новосибирская прокуратура проверит информацию о простоях автобуса № 60 на остановках, снижении зарплаты водителям и задержках в субсидировании мэрией, узнал 11 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Протесты водителей автобусов в Новосибирске стали поводом для прокурорского вмешательства. Ведомство начало проверку по информации в интернет-изданиях Новосибирска.

Ранее водители автобусного маршрута № 60, связывающего Троллейный жилмассив с Затулинкой, обещали устроить забастовку 10 декабря — 20 автобусов вышли бы на линию и не трогались с конечных остановок. Поводом стала задержка зарплаты водителям. Сами водители объяснили, что задержка зарплаты была связана с опозданием мэрии в перечислении субсидии на компенсацию льготного проезда.

«Будет дана оценка безопасности дорожного движения, своевременности перечисления мэрией города субсидий за перевозку льготных категорий граждан», — сообщили в прокуратуре.

Однако жители Новосибирска обвиняют перевозчика маршрута № 60 в простоях автобусов.

«Автобус № 60 простаивает на остановке площадь Маркса более 15 минут, пассажиры даже уходят и разбегаются по другим маршруткам. Если автобусы маршрута № 14 стали меньше простаивать после проверок, то этот маршрут всё ещё раздражает», — рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Ольга, попросившая не упоминать фамилии.

Напомним, в ноябре мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал массовую проверку пунктуальности автобусов с секундомерами.