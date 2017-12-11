 

Томский спортсмен победил на чемпионате мира по киокусинкай каратэ

 11 декабря, 10:40
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Томский спортсмен победил на чемпионате мира по киокусинкай каратэ
Фото предоставлено пресс-службой департамента спорта Томской области

Виктор Беляев из Томской области одержал победу на III Чемпионате мира по киокусинкай, который прошёл в Екатеринбурге, узнал корреспондент Сиб.фм 11 декабря из сообщения пресс-службы департамента молодёжной политики, физической культуры и спорта Томской области.

9-10 декабря в соревнованиях участвовали спортсмены из 53 стран мира. В составе сборной России выступал спортсмен из Томской области Виктор Беляев, которого тренирует Александр Ануфриев. У мужчин поединки проходили в девяти весовых категориях, у женщин — в шести.

В дисциплине «мужское кумитэ до 75 килограммов» Виктор Беляев завоевал золото, Масазуми Накаяма из Японии досталось серебро, третье место разделили Георгий Дойчев из Болгарии и венгр Рожа Габор.

Сборная России завоевала на Чемпионате мира 13 медалей разного достоинства, семь из них — золотые.

Киокусинкай считается одной из самых трудных и жёстких разновидностей карате. Стиль киокусинкай был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта». Демонстрируя миру мощь реального карате, киокусинкай постепенно завоевал популярность во многих странах, а позже лёг в основу ряда других контактных стилей карате.

Напомним, в ноябре на кубке России по пауэрлифтингу в Барнауле новосибирская спортсменка Анна Вишняк установила новый мировой рекорд, подняв 378,5 килограмма в общей сумме.

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