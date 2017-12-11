 

Упавшие на вертолёте иркутские лесозаготовители могли выжить — спасатели

 11 декабря, 14:48
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Упавшие на вертолёте иркутские лесозаготовители могли выжить &mdash; спасатели
Фото с сайта globallookpress.com

Спасатели, которые обнаружили обломки вертолёта АS-350 в Иркутской области, не исключают, что оба человека, находившиеся на борту судна в момент крушения, могли выжить, узнал корреспондент Сиб.фм 11 декабря из сообщения ТАСС.

Фрагменты пропавшего четверо суток назад вертолёта найдены на реке Ангаре в 3,5 километра от посёлка Чистый. Следов пилота воздушного судна и его единственного пассажира поблизости от места падения нет. Оба они являлись работниками одной из местных лесозаготовительных организаций.

По словам директора Братской региональной поисково-спасательной базы Олега Пихтина, основная часть упавшего вертолёта находится под водой в 250 метрах от берега, несколько фрагментов подняты с поверхности воды вертолётом МЧС. Спасатели ожидают прибытия следственно-оперативной группы, чтобы начать работы по подъёму всего судна. По одной из версий, люди, находившиеся в упавшем вертолёте, могли самостоятельно добраться до берега вплавь.

Как сообщило Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте, по факту крушения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Предполагаемые причины падения судна не уточняются.

Следователи осмотрели взлётно-посадочную площадку в городе Братске, откуда вылетел вертолёт, изъяли образцы авиационного топлива для проведения судебной химической экспертизы, а также документацию на воздушное судно. Проводятся допросы лиц, причастных к организации полёта.

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