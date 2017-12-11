Водитель скорой помощи погиб при столкновении с иномаркой в Красноярском крае

В селе Сухобзимском Красноярского края автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой — в результате ДТП погиб водитель спецмашины, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной полиции 11 декабря.

Авария случилась на 44-м километре автодороги «Миндерла — Сухобузимское — Атаманово». Выехавшие на место происшествия инспекторы ГИБДД установили, что водитель скорой помощи при обгоне не справился с управлением и допустил столкновение с иномаркой, двигавшейся по встречной полосе.

В результате ДТП водитель скорой помощи погиб, фельдшер, водитель и пассажир легкового автомобиля были госпитализированы с различными травмами. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в октябре машина скорой помощи опрокинулась в результате ДТП в Новосибирске — очевидцы помогли выбраться медперсоналу и поставили автомобиль на колёса.