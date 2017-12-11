Полиция задержала устроившего стрельбу посетителя ночного клуба в Новосибирске

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Новосибирска, который устроил стрельбу возле ночного клуба Alpen Grotte и ранил человека, сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы региональной полиции Наталья Суковатова 11 декабря.

Инцидент призошёл 9 декабря около 5:00 в Железнодорожном районе Новосибирска. Очевидцы сообщили в полицию о том, что возле ночного клуба завязалась драка, слышны выстрелы.

Как позже выяснили полицейские, конфликт разгорелся между посетителями клуба. Они вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. Один выстрелил в другого из травматического пистолета, затем скрылся. Раненому 36-летнему мужчине вызвали скорую помощь — его госпитализировали.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили личность стрелявшего — им оказался 22-летний житель Ленинского района, который раньше судим не был.

«Причину конфликта пока не удалось установить. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения и пояснить это не смогли, — сказала Наталья Суковатова корреспонденту Сиб.фм. — На записях с камер видеонаблюдения видно, что стрелявший попал в область головы».

В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

«Возможно, что переквалификация потом будет. Человек должен пролечиться, а там уже будут смотреть. Пока возбудили дело по статье „Хулиганство“», — добавила Суковатова.

Напомним, в ноябре полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.