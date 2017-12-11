Сотни жителей Барнаула выразили поддержку российским олимпийцам

Жители Барнаула собрались в Парке спорта на акцию «Алтайский край за олимпийцев», на которой выразили поддержку российским спортсменам, которые по решению МОК смогут выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане только под нейтральным флагом, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «Парк Спорта | Барнаул» в соцсети «ВКонтакте» 11 декабря.

Акция состоялась 8 декабря. Как сообщил портал Amic.ru, собралось несколько сотен человек, среди них были профессиональные спортсмены, молодые люди из краевого студенческого отряда «Снежный десант», а также поклонники спорта.

5 декабря на заседании в Лозанне Международный олимпийский комитет вынес решение отстранить российскую сборную от Олимпиады, которая пройдёт в феврале 2018 года в городе Пхёнчхане Южной Кореи. На соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале. Их команда, именуемая «олимпийские спортсмены России», будет выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.

Поддержать олимпийцев пришли почётный мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ Борис Бырдин, чемпионка Паралимпийских игр по лыжным гонкам Татьяна Ильюченко, бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо Иван Нифонтов.

Стоит отметить, что на акции были и сами кандидаты в олимпийскую сборную из Алтайского края: конькобежец Виктор Муштаков, сноубордист Андрей Соболев и лыжница Яна Кирпиченко.

Напомним, в декабре новосибирские сноубордисты выразили готовность выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом после оглашения решения МОК.