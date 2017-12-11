 

Жители Новосибирска при покупке подарочной карты в кинотеатр «Победа» получат бонусную

 11 декабря, 15:57

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Жители Новосибирска при покупке подарочной карты в кинотеатр «Победа» получат бонусную
Фото Сергея Мордвинова

Новосибирский кинотеатр «Победа» запустил предновогоднюю акцию «Купи подарочную карту — получи бонусную в подарок», узнал 11 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте кинотеатра «Победа».

До 25 декабря в случае приобретения подарочной карты новосибирский кинотеатр дарит бонусную номиналом 10 % от суммы покупки.

«Победа» предлагает подарочные карты номиналом от 500 до 3 000 рублей. Для того чтобы получить бонусную карту, номинал подарочной должен быть не менее 1 000 рублей.

Подарочные карты являются многоразовыми, ими можно пользоваться до израсходования денег на балансе или истечения срока действия, который составляет один год. Бонусные карты также являются полноценными подарочными картами.

Карта даёт возможность оплачивать билеты на любой из сеансов кинотеатра, кроме репертуара клубного зала (для него существуют отдельные подарочные сертификаты). При этом за счёт отсутствия привязки к имени её можно передать в пользование другому человеку.

Напомним, в начале декабря «Скорофильм» привёз в Новосибирск мастер-классы от московских кинематографистов.

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