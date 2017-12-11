Жители Сибири оставили почти три миллиарда рублей в частных клиниках

Региональные сети частных клиник заработали почти 3 млрд рублей на жителях Сибири, в то же время это лишь одна четвёртая от выручки федеральной сети «Мать и дитя», узнал 11 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения портала Vademecum.

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России по количеству частных многопрофильных клиник. Аналитики портала Vademecum выбрали ключевым параметром успешности годовую выручку, а также наличие стационара, лучевого оборудования и стоматологии.

Федеральная сеть медицинских центров «Мать и дитя» была признана самой успешной среди российских частных клиник. Общая выручка за 2016 год составила более 12 млрд рублей, рост с 2015 года составил более 3 млрд рублей. Клиники сети есть в 14 регионах России, в том числе в Новосибирской области, Кузбассе, Алтайском крае и Иркутской области. В Новосибирске она открыла новый госпиталь.

Национальная медицинская сеть с филиалами в Омской области и трёх регионах страны заняла восьмое место рейтинга с выручкой более 2,9 млрд рублей. Частные клиники «Лечу.ру» с филиалом в Томской области заработали 1,5 млрд рублей и заняли 16-ю позицию в рейтинге.

Медицинский центр «ХХI век», представленный также в Новосибирской области, заработал 1,2 млрд рублей в пяти регионах страны.

Самой эффективной сетью частных клиник из Сибири оказалась «Академия здоровья». Компания, представленная только в Забайкальском крае, заработала 667 млн рублей и попала в топ-30 клиник.

Новосибирская сеть «Центр новых медицинских технологий» (ЦМНТ) заняла 42-ю строчку рейтинга с выручкой в 563 млн рублей. Центр молекулярной диагностики в Иркутской области заработал 421 млн рублей. Новосибирская сеть клиник «Здравица» оказалась ещё дальше в рейтинге с выручкой в 417 млн рублей.

В рейтинг также вошли бурятская сеть клиник «Диамед», омская «Ультрамед», томский лечебно-диагностический центр и «Добрый доктор» из Алтайского края.

Составители рейтинга выяснили, что сети частных клиник наименее выгодно работать в двух соседних регионах. Федеральные сети показали самые высокие объёмы выручки, однако многие только региональные клиники показали наибольший прирост в процентах, начиная с 2015 года.

Напомним, что в ноябре общественники ОНФ выяснили, что две детские поликлиники в Омске не имеют даже аптечек скорой помощи.