Жителю Забайкальского края грозит 15 лет тюрьмы за изнасилование школьницы

Петровск-Забайкальский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 11 декабря.

По версии следствия, ночью 3 августа мужчина вызвался проводить девушку домой после застолья в честь дня рождения общей знакомой, где распивали спиртное. По пути он завёл девушку в лесной массив, где предложил заняться сексом, на что получил «категорический отказ». После этого он избил её и пригрозил убийством, затем изнасиловал.

На предварительном следствии обвиняемый настаивал на том, что никакого насилия с его стороны не было, всё произошло с согласия потерпевшей. В настоящий момент он находится под стражей. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, описанных в пункте «а» части 3 статьи 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»), пункте «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении него направлено межрайонной прокуратурой для рассмотрения в Петровск-Забайкальский городской суд.

Напомним, в мае правоохранительные органы в Красноярском крае задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над двумя сбежавшими из детского дома школьницами.