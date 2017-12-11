 

Жительница Забайкалья отравила ребёнка спиртом и спрятала в курятнике

 11 декабря, 10:51
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Жительница Забайкалья отравила ребёнка спиртом и спрятала в курятнике
Фото с сайта pixabay.com

Труп сына обнаружил в курятнике его отец — в преступлении призналась мать ребёнка, ей предъявлено обвинение, узнал 11 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края.

Инцидент произошёл 1 сентября в городе Петровск-Забайкальский. При приготовлении смеси полугодовалому сыну женщина добавила в неё неустановленную следствием жидкость, содержащую спирт. Затем унесла ребёнка в баню, где накормила его этой смесью и оставила. Через некоторое время мать обнаружила, что мальчик мёртв. Испугавшись, она закатила труп в коляске в курятник, где спустя время его и нашёл отец.

Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от острого отравления алкоголем. У полугодовалого ребёнка в крови было 0,15 % промилле этилового спирта.

Женщину обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы на два года. Мать во всём призналась, дело направили в суд.

Напомним, в апреле лишённая прав мать двух детей насмерть споила третьего водкой в Иркутской области.

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