Жительница Забайкалья отравила ребёнка спиртом и спрятала в курятнике

Труп сына обнаружил в курятнике его отец — в преступлении призналась мать ребёнка, ей предъявлено обвинение, узнал 11 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края.

Инцидент произошёл 1 сентября в городе Петровск-Забайкальский. При приготовлении смеси полугодовалому сыну женщина добавила в неё неустановленную следствием жидкость, содержащую спирт. Затем унесла ребёнка в баню, где накормила его этой смесью и оставила. Через некоторое время мать обнаружила, что мальчик мёртв. Испугавшись, она закатила труп в коляске в курятник, где спустя время его и нашёл отец.

Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила от острого отравления алкоголем. У полугодовалого ребёнка в крови было 0,15 % промилле этилового спирта.

Женщину обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, — лишение свободы на два года. Мать во всём призналась, дело направили в суд.

Напомним, в апреле лишённая прав мать двух детей насмерть споила третьего водкой в Иркутской области.