 

Принадлежащая ЖКХ «ГАЗель» с газовыми баллонами загорелась в Новосибирске

 12 декабря, 18:22
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Принадлежащая ЖКХ «ГАЗель» с газовыми баллонами загорелась в Новосибирске
Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Кузов аварийной машины ГУП «ЖКХ» загорелся в Новосибирске — свидетели происшествия тушили огонь снегом, узнал 12 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл во вторник, 12 декабря, около 14:15 возле дома № 14 по улице Твардовского.

«По словам подписчиков, в „ГАЗели“ взорвалось несколько баллонов. Огонь пока пытаются потушить собственными силами очевидцы», — написали администраторы сообщества.

На видео попали очевидцы события с лопатами, которые пытались потушить горящий автомобиль снегом.

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, пожар был ликвидирован в 14:33. Люди не пострадали.

«Из кузова было эвакуировано два ацетиленовых баллона и один кислородный», — уточнил Винаков.

Напомним, в сентябре ретромобиль сгорел в одном из дворов Новосибирска.

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