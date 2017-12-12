Новосибирский аэропорт Толмачёво извинился перед пассажирами за сильный запах отходов

Пассажиры новосибирского «Толмачёво» пожаловались на резкий неприятный запах отходов — администрация аэропорта принесла им извинения за неблагоприятную экологическую обстановку в районе, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы аэропорта 12 декабря.

В очередной раз сильный неприятный запах отходов животноводческой деятельности ощущался на перроне и в терминальном комплексе Толмачёво 12 декабря с 8:00 до 10:00, во время отправления и прибытия утренних рейсов.

«Очевидно, что этот запах дают складированные на открытом воздухе промышленные отходы, размещённые в непосредственной близости от аэропорта Толмачёво, в районе села Криводановка», — сообщили в пресс-службе.

Руководство аэропорта повторно направило обращение в прокуратуру с просьбой принять меры в решении этой проблемы, обратив внимание на то, что непосредственная близость объектов выбросов отходов к аэродрому привлекает массовое скопление птиц, которые в свою очередь угрожают безопасности полётов.

«По мнению специалистов аэропорта и самих пассажиров неприятный запах в аэропорту формирует негативное впечатление о Новосибирской области с точки зрения вопросов экологии и заботы об окружающей среде», — отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре специалисты провели проверку и выяснили, что несанкционированные свалки в сёлах Новосибирской области — Криводановке и Прокудском — угрожают воздушному движению, потому что привлекают птиц.