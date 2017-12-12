 

Новосибирский пловец выиграл золото на чемпионате России и мечтает об Олимпиаде

 12 декабря, 08:05
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Новосибирский пловец выиграл золото на чемпионате России и мечтает об Олимпиаде
Фото из личного архива Даниила Маркова

Даниил Марков из Новосибирска победил на всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров и юниорок; спортсмен мечтает об участии в Олимпиаде и считает бесчеловечным решение МОК об отстранении сборной России от Игр-2018, об этом он рассказал корреспонденту Сиб.фм 12 декабря.

Чемпионат России проходил в Екатеринбурге с 8 по 10 декабря. В нём приняли участие более 400 спортсменов из 50 регионов России. Было разыграно 40 комплектов медалей.

Новосибирские пловцы выиграли четыре медали: золотую, серебряную и две бронзовые. Полный комплект наград завоевал 18-летний Даниил Марков. Он стал лучшим на дистанции 50 метров баттерфляем, преодолев её за 24,25 секунды. На 100-метровой дистанции уступил 0,01 секунды алтайскому пловцу Александру Казанцеву и занял второе место. 100-метровка вольным стилем, которую спортсмен проплыл за 50,81 секунды, принесла ему бронзу.

Александра Кичигина из Новосибирска проплыла брассом 50 метров за 33,17 секунды и выиграла бронзу. Спортсмены тренируются у Александра Мартынова и Дильбары Лекомцевой в СДЮШОР «Центр водных видов спорта».

Фото предоставлено пресс-службой департамента спорта НСО

«Соревнования прошли хорошо, оцениваю выступление на твёрдую четвёрку, — поделился спортсмен. — До апрельского чемпионата России нужно провести работу над ошибками и сделать большой объём работы. Важно быть готовым ментально и выходить на старт, не думая ни о чём, — как говорится, с холодной головой. Тогда будет скорость».

Даниил Марков — неоднократный чемпион России на взрослом, юношеском и юниорском уровнях, победитель международных соревнований Children of Asia и матчевой встречи сборных России и Китая, входит в юниорскую сборную России по плаванию.

Фото предоставлено пресс-службой департамента спорта НСО

Марков поделился с корреспондентом Сиб.фм своим мнением относительно международного скандала вокруг зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2018 года в городе Пхёнчхане Южной Кореи. 5 декабря на заседании в Лозанне Международный Олимпийский комитет вынес решение отстранить российскую сборную от Олимпиады. Тем не менее спортсменам из России разрешено принять участие в соревнованиях, но без гимна и национального флага. Окончательное решение об их участии до сих пор не принято.

Фото предоставлено пресс-службой департамента спорта НСО

«Честно, считаю бесчеловечным губить многолетний труд спортсменов, которые в прямом смысле слова страдают, чтобы получить результат, — заявил Даниил Марков. — Считаю, что политика должна существовать отдельно от спорта высших достижений и не вмешиваться в него. Надеюсь, что проблема решится и желаю сил и терпения спортсменам. Я сам очень мечтаю об Олимпиаде и сделаю всё возможное, чтобы попасть на неё и биться за самые высокие места».

Напомним, в это же время, с 9 по 10 декабря, в Екатеринбурге проходил III Чемпионат мира по киокусинкай, на котором одержал победу Виктор Беляев из Томской области.

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