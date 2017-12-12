 

Отец погибших при пожаре пятерых детей истязал их — новосибирский СК

 12 декабря, 16:21
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Отец погибших при пожаре пятерых детей истязал их &mdash; новосибирский СК
Фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет возбудил в отношении жителя посёлка Степного Искитимского района Новосибирской области Владимира П. уголовное дело о нанесении побоев своим шестерым детям, пятеро из которых погибли при пожаре, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета 12 декабря.

Пожар, в котором погибли дети, произошёл 3 декабря в частном доме, где они жили с отцом. В доме находились две девочки возрастом пяти и семи лет, трое мальчиков — одного года, трёх лет и семи месяцев, их отец, а также трое гостей. Взрослые успели спастись.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц»). Госпитализированный с ожогами в больницу Владимир П. 6 декабря оттуда сбежал, чтобы попасть на ток-шоу на Первом канале. Поскольку его паспорт сгорел, обвиняемый обратился 7 декабря в паспортный стол — там его задержала полиция, а после он был арестован.

Как выяснило следствие, с января по декабрь Владимир П. систематически наносил побои своим шестерым малолетним детям, причиняя им физическое и психическое страдание. Отмечается, что он злоупотреблял алкоголем. Мать детей умерла в августе.

«Сейчас шестой ребёнок, который остался жив в связи с тем, что находился у бабушки во время произошедшего пожара, находится у родственников», — пояснили в пресс-службе.

В отношении многодетного отца следователи возбудили ещё одно уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев, совершённое в отношении двух и более лиц»).

Напомним, в декабре 2014 года Бийский городской суд приговорил 46-летнего отца к трём годам исправительной колонии за жестокое обращение с дочерью: маленькую девочку били, обливали холодной водой и лишали пищи за провинности.

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