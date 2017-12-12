 

Отставка Городецкого и Ждун возглавили топ запросов жителей Новосибирска в Яндексе

 12 декабря, 17:02
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Отставка Городецкого и Ждун возглавили топ запросов жителей Новосибирска в Яндексе
Фото с сайта widik.ru

Аналитики Яндекса составили рейтинг самых популярных за 2017 год запросов — жители Новосибирска спрашивали поисковик про «группы смерти», Владимира Городецкого, Ждуна и спиннеры, узнал 12 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании Яндекс.

Среди всероссийских событий жителей Новосибирска больше всего интересовали группы смерти и «Синий кит», при этом пик интереса пришёлся на февраль и март. На июль пришёлся наибольший интерес на отзыв лицензий у Межтопэнергобанка — данный запрос на втором месте рейтинга. Интерес к скандалу вокруг фильма «Матильда» не стихал с августа по ноябрь.

Из местных событий наиболее частый запрос в поисковике — отставка губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, на втором месте — назначение на пост Андрея Травникова. Тройку лидеров закрывает отставка Виктора Толоконского. Интерес пришёлся на октябрь-ноябрь.

Среди вещей и явлений, наиболее заинтересовавших жителей Новосибирска, стали спиннер, криптовалюта и iPhone X. Причём интерес к криптовалюте остаётся на протяжении всего года.

В категории «люди» топ возглавили певец Дима Билан и оперная певица, бывший депутат Госдумы Мария Максакова, переехавшая на Украину в 2016 году.

Самым популярным мемом среди поисковых запросов стал Ждун, а сериалом — «Игра престолов». Больше результатов можно посмотреть на странице исследования.

Как отметили аналитики, некоторые поисковые запросы жителей Новосибирска не попали во всероссийский топ. Например, запросы «Наталья Варлей», «Универ. Новая общага», «Чемпионат и Кубок мира по биатлону».

Напомним, в начале декабря аналитики Яндекса сообщили, что жители Новосибирска выбирают британский поп.

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