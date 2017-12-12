 

Полиция задержала «чёрных лесорубов» за вырубку тайги в Омской области на 1 млрд рублей

 12 декабря, 18:08
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Полиция задержала «чёрных лесорубов» за вырубку тайги в Омской области на 1 млрд рублей
Фото с сайта pixabay.com

Полицейские задержали в Тарском районе Омской области группу людей, которая предположительно занималась незаконной вырубкой леса; сумма ущерба составила 1 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 12 декабря.

Врио начальника УМВД по Омской области Вячеслав Крючков сообщил о задержании пяти человек, обвиняемых в уничтожении тайги. Он отметил, что эти люди были ранее судимы. Они якобы оказывали давление на сотрудников местного лесхоза и предпринимателей. По словам Крючкова, доказано более 15 фактов незаконных вырубок.

«Ряд фигурантов ещё находятся на свободе, предпринимаются меры по их задержанию, — сказал Крючков. — Также мы устанавливаем лиц, которые оказывали содействие данной группе, в том числе по легализации леса и полученных денежных средств».

Врио губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал ситуацию: «Я считаю, что без покровителей на высоком уровне невозможно было несколько лет на глазах у всех рубить лес и запугивать людей. Мы дождёмся окончательных результатов расследования. Если такие факты будут подтверждены, будут приняты соответствующие меры».

Омская полиция организовала круглосуточные посты на дорогах, ведущих из Тарского района, где проверяет все грузы.

Напомним, в феврале новосибирская таможня задержала предпринимателей, которые незаконно вывозили за границу хвойный лес из Иркутской области стоимостью более 70 млн рублей.

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