Режиссёр Андрей Звягинцев поборется с Анджелиной Джоли за «Золотой глобус»

Лента российского режиссёра родом из Новосибирска Андрея Звягинцева была номинирована на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус», узнал 12 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Оглашение номинантов состоялось в понедельник, 11 декабря, трансляция прошла на сайте премии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, «Золотой глобус».

Фильм «Нелюбовь» поборется за главный приз в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Конкуренцию картине Звягинцева составят такие ленты, как «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Квадрат» Рубена Эстлунда, «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио и «На пределе» Фатиха Акина.

75-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 7 января 2018 года.

Напомним, в июне режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь».