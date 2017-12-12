 

Режиссёр Андрей Звягинцев поборется с Анджелиной Джоли за «Золотой глобус»

 12 декабря, 08:40
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Режиссёр Андрей Звягинцев поборется с Анджелиной Джоли за «Золотой глобус»
Фото с сайта chto-proishodit.ru

Лента российского режиссёра родом из Новосибирска Андрея Звягинцева была номинирована на престижную кинематографическую премию «Золотой глобус», узнал 12 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Оглашение номинантов состоялось в понедельник, 11 декабря, трансляция прошла на сайте премии Ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, «Золотой глобус».

Фильм «Нелюбовь» поборется за главный приз в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Конкуренцию картине Звягинцева составят такие ленты, как «Сначала они убили моего отца» Анджелины Джоли, «Квадрат» Рубена Эстлунда, «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио и «На пределе» Фатиха Акина.

75-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 7 января 2018 года.

Напомним, в июне режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь».

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