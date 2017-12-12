 

СК назвал основные версии крушения вертолёта в Иркутской области

 12 декабря, 19:21
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СК назвал основные версии крушения вертолёта в Иркутской области
Фото с сайта 38.mchs.gov.ru

Неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования или неисправность воздушного судна — таковы основные предполагаемые причины авиакатастрофы с участием вертолёта АS-350, упавшего на лёд Ангары в Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 12 декабря из сообщения Восточно-Сибирского следственного управления.

В данный момент спасателями и следователями на месте крушения вертолёта, на борту которого находились два человека, найдены отдельные элементы корпуса и кабины воздушного судна. Во льду обнаружены личные вещи пилота и пассажира, а также лётная документация.

Тела людей на месте происшествия не найдены. Продолжается работа по их поиску, а также поиск других фрагментов воздушного судна.

В ГУ МЧС по региону сообщают, что глубина на участке реки, где были обнаружены следы падения вертолёта, может достигать 70 метров. Это делает невозможной работу с помощью обычного водолазного снаряжения, к месту поисков доставлен телеуправляемый подводный аппарат «Falcon», который находится на вооружении Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

Напомним, в феврале в Республике Алтай вертолёт Robinson, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение над Телецким озером, согласно выводам Росавиации, пилот нарушил сразу несколько правил полётов.

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