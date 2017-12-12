 

Томская студентка получила стипендию Солженицына за сравнение новостей НТВ и CNN

 12 декабря, 13:13
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Томская студентка получила стипендию Солженицына за сравнение новостей НТВ и CNN
Студия канала CNN, фото с сайта globallookpress.com

Студентка Томского госуниверситета, специализирующаяся на криминальных сводках, награждена персональной стипендией имени Александра Солженицына за сопоставление новостных выпусков российского телеканала НТВ и американского CNN, узнал корреспондент Сиб.фм 12 декабря из сообщения ТГУ.

Стипендией были отмечены работы студентки четвёртого курса факультета журналистики Анастасии Бердниковой, которая в течение последних трёх лет публиковала на английском и русском языках результаты исследования такого жанра, как криминальная хроника.

Сравнивая хронику происшествий в США и в России, Анастасия выяснила, что в странах используется разная концепция вещания: на канале CNN текст журналиста более эмоциональный, что позволяет зрителю ощутить себя очевидцем события, а репортёры НТВ, наоборот, используют больше фактов и минимум эмоциональной лексики.

Студентка также изучила особенности заголовков криминальной хроники на английском языке, анализируя британские газеты, в частности The Guardian. Она выявила характерные лингвистические приёмы, использующиеся в этой газете, чтобы привлечь максимальное внимание читателей.

Кроме того, исследуя взаимодействие пресс-служб силовых структур с репортёрами криминальной хроники, Анастасия установила, что журналисту, освещающему происшествия, нужно иметь специальную юридическую подготовку, поскольку любая неточность может, с одной стороны, изменить судьбу человека, а с другой — стать поводом для судебного иска в отношении СМИ.

Стипендия имени Солженицына вручается будущим журналистам, литераторам и политологам, которые учатся на последних курсах дневных отделений вузов и успели показать свои успехи в литературе и науке. Выдаётся она ежемесячно в течение одного года 10 стипендиатам, которых определяет Федеральное агентство по образованию. По данным ТАСС, размер денежного пособия составляет 1,5 тысячи рублей.

Напомним, в сентябре сотрудница ТГУ Ирина Васенина выиграла стипендию и получила возможность провести ряд экспериментов на базе Университета Сан-Паулу (Бразилия), который входит в число сильнейших научных центров в мире по направлению «химия».

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