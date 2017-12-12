Томский «Робинзон» три месяца будет записывать жизнь на необитаемом острове в блоге

25-летний житель Томска отправился на необитаемый остров в Тихом океане, чтобы в течение 90 дней вести видеоблоги о жизни вдали от цивилизации, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте vtomske.ru 12 декабря.

Житель Томска Даниил Савин отправился на необитаемый остров в Тихом океане, где планирует провести три месяца. Молодой человек поставил цель: в течение этого времени в своих ежедневных постах в видеоблоге рассказывать соотечественникам о трудностях, с которыми он столкнётся на острове.

Как сообщает издание, в обычной жизни Савин бросил университет, отслужил в армии, а затем работал в видеостудии. Крайней деятельностью «Робинзона» стал строительный бизнес. Решение отправиться в путешествие было принято после того, как Даниил с партнёрами не получили оплату за выполненную работу по госзаказу.

Сам путешественник рассказал журналистам, что его родственники смирились с «безудержной неадекватностью» Даниила и просто попросили быть осторожным на острове, пожелав удачи.

«Всё это мероприятие — эксперимент. Подобные проекты, где подготовленные специалисты лихо применяют свои навыки выживания, мы регулярно наблюдаем по ТВ. Мне всегда было интересно, что будет, если в подобной ситуации окажется самый обычный человек. И я захотел опробовать это на себе, а заодно и снять небольшой фильм», — рассказал Савин журналистам.

Раз в неделю к парню на остров будет приезжать человек, чтобы забрать карты памяти из специального ящика в обусловленном месте. Видеоролики Даниила будут монтировать в Томске.

Напомним, в апреле путешественник Владимир Черников из Красноярска отправился в одиночную велоэкспедицию к полюсу недоступности Евразии, который находится на территории Китая.